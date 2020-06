AMLO evita hablar de Barbosa tras dichos de desapariciones en Puebla

Your browser does not support the video tag.

Luego de que el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, dijera que -en algunos casos- las mujeres desaparecidas “aparecen con el novio”, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “no está bien” pero evitó abundar en el tema.

Lo anterior durante la conferencia matutina de este miércoles, cuando la prensa preguntó al primer mandatario si una autoridad debería hacer declaraciones como las de Barbosa Huerta.

“No, no está bien eso, pero eso corresponde a cada quien”, respondió López Obrador, a pregunta expresa.

El gobernador poblano declaró el pasado martes, en videoconferencia, que en Puebla hay casos de desapariciones reales, los cuales son “mínimos”, mientras que se han levantado denuncias por desaparición cuando la persona se ausenta por un tiempo “brevísimo”.

“Ha habido casos donde la policía ministerial ha encontrado a las personas declaradas como desaparecidas con su novio, por ejemplo, en algún lugar de Puebla misma”, dijo Barbosa Huerta.

Por otro lado, la mañana de este miércoles, el gobernador señaló que sus declaraciones fueron “deformadas” por un “bloque opositor” que intenta “desgastar al gobierno de la 4T”, pues asegura que lo que reportan los medios “no fue lo que dije”.

Aseveró que su gobierno, en conjunto con la fiscalía estatal, son los “únicos” que realizan acciones institucionales para localizar personas desaparecidas, y que atienden cada uno de los casos “con el mayor de los respetos”.