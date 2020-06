Your browser does not support the video tag.

Ante el inicio del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), el presidente Andrés Manuel López Obrador desestimó la posibilidad de viajar al Estados Unidos el 1 de julio, ya que la ONU pidió no hacer visitas oficiales, por lo que se enlazaría vía remota.

Durante la conferencia matutina de este miércoles, el mandatario mexicano indicó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) había planteado a los jefes de Estado evitar visitas oficiales y expresó que no quiere viajar fuera del país ya que “la mejor política exterior es la interior”.

Afirmó que, en caso de no viajar a Estados Unidos, buscará comunicarse con su homólogo, Donald Trump vía remota para agradecer su apoyo durante las negociaciones de la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP), en la que Estados Unidos “aportó” al recorté de producción los barriles que México no dejó de producir.

Además, recordó que el país vecino del norte ayudó durante la contingencia por el nuevo coronavirus, mandando ventiladores Covid-19 al igual que China, tierra que planteó visitar para también “agradecer el apoyo”.

“Como están las cosas, está en veremos y lo que sí es que vamos a buscar una comunicación, puede ser por teléfono, aunque es muy difícil ya lo del viaje, o sea, no lo descarto, pero les estoy hablando de que la ONU no permite ya la reunión de jefes de Estado o se va a posponer”, declaró.

El TMEC entrará en vigor el próximo 1 de julio y es un tratado de libre comercio entre los tres países de América del Norte y fue firmado el pasado 30 de noviembre de 2018.