Al acudir a farmacias y supermercados debes recordar mantener 1.5 metros de distancia con otros clientes y con el personal que labora en esos lugares, además de que no deberás tocar los artículos innecesariamente, por ejemplo examinar cada contenedor de los productos.

De acuerdo con los manuales para un regreso seguro a las actividades económicas, elaborados por la Federación, debes tener presente los riesgos al acudir a estos negocios, como lo son la alta demanda de clientes en sus instalaciones, manipulación de dinero, contacto con superficies, objetos o productos que pudieran estar contaminados o sin desinfectar adecuadamente.

Mientras que a los trabajadores de supermercados se les recomienda cancelar el área de paquetería para los clientes, así como instalar barreras físicas en las cajas registradoras, esta medida también aplica en las farmacias.

También se solicita la limpieza y desinfección de terminales electrónicas y las pantallas táctiles que manipulan tanto trabajadores como clientes.

Áreas bien ventiladas y uso de cubrebocas

Se debe aumentar la ventilación y el intercambio de aire fresco, los baños deberán estar siempre limpios y contar todo el tiempo con agua, jabón, toallas de papel desechables y contenedores de basura con bolsas de plástico.

Los carritos y canastillas utilizados para realizar las compras deberán limpiarse con toallas desinfectantes.

Es importante señalar que el uso de cubrebocas es obligatorio en todo momento tanto para empleados como para sus clientes, además de que las instalaciones deben tener señalizaciones para mantener una adecuada distancia y en la medida de lo posible se deberá optar por realizar compras en línea.

Cabe mencionar que aunque en algunos estados ya inició la llamada nueva normalidad y ha quedado atrás la Jornada Nacional de Sana Distancia, los casos de Covid-19 no se han frenado y la mayoría de las zonas conurbadas del país continúan en riesgo máximo, por ello los ciudadanos no deben disminuir las medidas de protección.