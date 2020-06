Van a proceso 4 hombres por linchamiento de 2 en Los Ángeles Tetela

Your browser does not support the video tag.

Por incitar el linchamiento de dos sujetos en el barrio de Los Ángeles Tetela, en Puebla capital, lo cual ocurrió el 5 de mayo pasado, cuatro hombres fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio calificado y se les dictó prisión preventiva oficiosa mientras dura su juicio.

Así lo dio a conocer este martes la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de un comunicado de prensa, donde refirió que aportó pruebas de que los cuatro imputados azuzaron a un grupo de pobladores para para golpear y prender fuego a los dos hombre, quienes murieron a consecuencia de las heridas.

Detalló que, en primer lugar, la Agencia Estatal de Investigación (AEI) detuvo y puso a disposición a tres hombres: Carmelo N, alias “El Giro”, Pedro N, alias “El Tizón”, y Pedro N. Posteriormente, también cumplió orden de aprehensión en contra de Rafael N, alias “El Bicho”.

Durante las respectivas audiencias, el Agente del Ministerio Público logró que la autoridad judicial dictara vinculación a proceso contra los cuatro hombres por el delito de homicidio calificado.

Todos permanecerán en prisión preventiva oficiosa, durante el tiempo que dure el proceso de investigación.

Cabe recordar que, el pasado 5 de mayo, trascendió el hallazgo de los cadáveres de dos sujetos calcinados dentro de un vehículo en Los Ángeles Tetela, luego de que una turba los agredió por presuntamente estar relacionados con un robo.