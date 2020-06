Turismo debe considerarse actividad esencial: titular de Sectur

Your browser does not support the video tag.

El titular de Sectur, Miguel Torruco Marqués, propuso que el turismo sea considerada una actividad esencial debido a su importancia para la economía nacional, pues indicó que representa el 8.7 por ciento del Producto Interno Bruto y la generación de once millones de empleos directos e indirectos.

Lo anterior, este martes durante la reunión virtual de los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), entre ellos el de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, con diversos miembros del gabinete del Gobierno de México, encabezados por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

También asistieron el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela; y el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, para analizar la reactivación turística del país.

Torruco Marqués precisó que el año pasado México recibió la visita de 45 millones de turistas internacionales, lo que significó un incremento de nueve por ciento con respecto al año previo, y una derrama económica de 24 mil 563 millones de dólares.

Añadió que el turismo fue la actividad con el mayor saldo positivo en su balanza comercial, con 14 mil 715 millones de dólares, además de que el consumo turístico en el país asciende a 142 mil millones de dólares, de los cuales el 83 por ciento lo aporta el turismo interno.

En este contexto, propuso a las autoridades de la Secretaría de Salud que el turismo sea considerado como una actividad esencial y prioritaria para la economía nacional.

Añadió que la industria turística es una actividad que hay que cuidar, proteger y, sobre todo, revalorar, para poder salir adelante de toda la problemática provocada por la pandemia que vivimos a nivel mundial.

Por su parte, en este mismo sentido varios gobernadores y la gobernadora de Sonora, así como la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, realizaron algunas propuestas que derivaron en tres acuerdos que puntualizó el gobernador de Baja California Sur y presidente de la Conago, Carlos Mendoza Davis:

Tal y como lo propuso la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, volver a reunirse una vez que se tengan los resultados del nuevo semáforo esta misma semana;

esta misma semana; Segundo, buscar alternativas para que en cada estado se vayan estratificando simultáneamente dos variables importantes, el estado de la pandemia y, por otro lado, la importancia de la actividad turística en cada entidad, para determinar los tiempos de apertura del sector turismo;

para que en cada estado se vayan estratificando simultáneamente dos variables importantes, el estado de la pandemia y, por otro lado, la importancia de la actividad turística en cada entidad, para determinar los del sector turismo; Tercero, instrumentar en cada estado los protocolos sanitarios para la reapertura, con la guía conjunta tanto de la Secretaría de Turismo como de la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Asimismo, el secretario apoyó la propuesta del gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, de diseñar una matriz para recibir en la Secretaría de Turismo, por parte de los gobiernos estatales, información ya clasificada de acciones, recomendaciones y el estatus de la pandemia, así como de la capacidad hospitalaria, con miras a determinar la reapertura de los destinos turísticos.

Por su parte, Sánchez Cordero coincidió con el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, en que el turismo debe ser retomado, pero debe adecuarse a una serie de cambios que permitan que sea de la manera más segura posible.