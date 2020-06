Your browser does not support the video tag.

La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) de Puebla extendió la vigencia del plazo para actualizar la carta de no antecedentes penales, la cual exige para renovar licencia de chofer del servicio de transporte público y mercantil, hasta que se decrete el fin de la contingencia por Covid-19.

Lo anterior, a través de un acuerdo, publicado el lunes en el Diario Oficial de Estado, donde amplió el plazo decretado el 17 de abril pasado, que era hasta el 1 de mayo, con fundamento en las leyes del Transporte para el Estado de Puebla y Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla.

Entre los antecedentes para esta disposición, señaló que, desde el pasado 29 de abril de 2020, el gobernador emitió un acuerdo por el que extiende la suspensión de labores presenciales en la Administración Pública Estatal.

En especial, se mantienen sin labores las áreas que no resulten indispensables para hacer frente a la situación de emergencia que vive el estado, entre ellas las de la SMT.

Cabe recordar que Puebla y las demás entidades del país, excepto Zacatecas, permanecen en la fase roja, de “alerta máxima”, según el semáforo epidemiológico de riesgo de Covid-19.