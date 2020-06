Your browser does not support the video tag.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, a diferencia de las actividades secundarias y de servicios, el sector agropecuario fue el menor afectado por la pandemia de Covid-19, y aseguró que se vigilará que no haya desabasto de alimentos.

Durante la conferencia matutina de este martes, el primer mandatario declaró, a pregunta expresa, que las actividades derivadas de la agricultura y ganadería han “resistido” al embate económico.

“El sector agropecuario es el menos afectado por la crisis económica auspiciada por la pandemia, el sector secundario, la industria y los servicios han sido los más afectados; afortunadamente el sector agropecuario ha resistido más”, dijo López Obrador.

Asimismo, indicó que su gobierno está pendiente de que no falten alimentos durante el contexto de la pandemia, de la cual “estamos saliendo y estoy optimista a pesar de los pesares”, declaró en Palacio Nacional.

Es de mencionar que el pasado 2 de junio el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) señaló que, a causa de recortes presupuestales y la eliminación de estímulos, se limitará la producción del campo, además de que “se pone en peligro” la producción de alimentos.

Editado por David Celestino