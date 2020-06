San Andrés mantiene programa de becas; las entrega a 310 jóvenes

Your browser does not support the video tag.

La Secretaría de Bienestar y la Dirección de Educación del ayuntamiento de San Andrés Cholula realizaron la tercera entrega de apoyos del programa municipal “Becas Educativas con Valor” a 310 jóvenes estudiantes beneficiarios, por un monto de mil 923 pesos cada una.

Durante el evento, la presidenta municipal, Karina Pérez Popoca, reafirmó su promesa de mantener el apoyo a los jóvenes estudiantes que se favorecen con esta iniciativa municipal, único en el país.

Desde primera hora de este lunes, la edil y su equipo llevaron a cabo la entrega de estos apoyos a jóvenes provenientes de las seis juntas auxiliares, la cabecera municipal, así como de las colonias Lázaro Cárdenas, Gobernadores, Emiliano Zapata y la Reserva Territorial.

Cabe destacar que esta tercera edición del programa Becas Educativas con Valor busca que las familias de los alumnos favorecidos tengan un ingreso que les permita hacer frente a la desaceleración económica, como consecuencia de la contingencia por el Covid-19.