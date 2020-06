Your browser does not support the video tag.

El Gobierno de Puebla y Facebook pusieron a disposición de las y los poblanos un chatbot en la aplicación de Messenger, a la cual le pueden pedir información sobre síntomas y prevención de Covid-19 como si estuvieran conversando por mensajes de texto con otra persona.

Esta herramienta fue desarrollada por la empresa mexicana de tecnología y comercio conversacional YaloChat, sin costo, en favor de la salud de la sociedad poblana.

Se trata de cuenta automatizada identificada con el logo de la Secretaría de Salud de Puebla, que estará disponible las 24 horas del día.

Proveerá lo siguiente: información oficial sobre el Covid-19, una prueba básica de riesgo para saber si es necesario buscar atención médica, una guía para actuar en caso de que alguna persona presente síntomas, así como recomendaciones e información actualizada sobre la propagación del virus en el estado

Si tienes cuenta de Facebook, puedes ingresar directamente a este enlace, o entrar a la página de Facebook de la Secretaría de Salud: www.facebook.com/SaludGobPue

Aunado a lo anterior, Facebook también donará créditos publicitarios para que el Gobierno de Puebla pueda realizar campañas de prevención en esta red social e Instagram, durante la emergencia sanitaria.