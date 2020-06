Your browser does not support the video tag.

El Gobierno de México postuló a Jesús Seade Kuri para dirigir la Organización Mundial de Comercio (OMC) para evitar confrontaciones, cierres de fronteras e imposición unilateral de aranceles, a fin de que haya conciliación y que las mercancías de los países circulen libremente.

Así lo planteó este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia de prensa matutina, ante la pregunta sobre el motivo de la candidatura del también subsecretario para América del Norte y exnegociador del T-MEC.

“Lo que buscamos es que un experto como Jesús Seade dirija esta Organización Mundial de Comercio para evitar confrontaciones, yo no diría guerras comerciales, pero sí hay confrontaciones, hay cierre de fronteras, la creación de manera unilateral de aranceles, prohibiciones para que circulen libremente las mercancías que se producen en los países del mundo, y siempre buscando la conciliación”, expuso.

Reiteró que su gobierno considera al funcionario un experto en comercio internacional, pues ya fue subdirector de OMC y “nos ayudó mucho en la negociación para lograr el acuerdo, el Tratado de Libre Comercio con Canadá, con Estados Unidos, fue nuestro principal negociador”.

Destacó además que trabajo del Seade Kuri es reconocido en Canadá y Estados Unidos, además de tener buenas relaciones con otros gobiernos del mundo, como el de China.

“Él podría hacer un buen papel buscando que haya justicia, que haya igualdad de condiciones en el comercio internacional (…) es un mexicano ejemplar de los que más saben en el mundo en esta materia”, acotó.

Detalló que, tras la postulación, México buscará que su candidato consiga el aval de los otros países miembros de la organización. Asimismo, dijo que aún no tiene definido a un suplente.