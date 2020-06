Your browser does not support the video tag.

Para evitar la concentración de gente en el Centro Histórico, los barrios de Puebla capital deberían ser “rescatados” para recuperar su valor cultural y dinamizar en ellos el turismo, cuando se recuperen las actividades tras la pandemia de Covid-19.

Así lo indicó Eloy Méndez Sainz, investigador de Patrimonio y Turismo de la BUAP, quien precisó que la propuesta nació durante un seminario de Ciencias Sociales, donde académicos expusieron la necesidad de modificar el turismo tras la pandemia, con el fin de que abarque zonas “olvidadas” de la capital.

Esto, pues resaltó hay lugares de la ciudad, como los barrios de El Alto o del Carmen, así como el Paseo Bravo y la zona de San Francisco -por mencionar algunos- que cuentan con un “gran patrimonio” que ha sido desatendido, debido a que los esfuerzos turísticos se concentran principalmente en el Centro Histórico.

“Los barrios poblanos están sufriendo una merma en condiciones de vida y características locales. En su patrimonio no se hace inversión. Gran parte de los artesanos están ubicados en los barrios antiguos de la ciudad, y están siendo desalojados porque el turismo no va enfocado a ellos, las rutas turísticas no los contemplan”, explicó.

Dirigen carta a Rivera y Barbosa

Expuso que lo mismo aplica para distintos espacios de San Pedro Cholula que han quedado al margen debido a que el atractivo y esfuerzo turístico se concentra en la zona de las pirámides.

Destacó que además de ampliar el horizonte turístico e incluirlos en las actividades del rubro, la recuperación de los barrios permitiría la creación de lugares para la convivencia de los poblanos, que evitaría la concentración de personas en el primer cuadro de la ciudad, pues la redistribución de visitantes será “un reto” cuando se recuperen las actividades.

Indicó que, para lograrlo, dirigieron una carta a alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, y al gobernador Miguel Barbosa Huerta, la cual entregarán también por oficio en cada dependencia, en tanto resaltó que deberían realizarse mesas de trabajo ciudadanas para sumar propuestas.

Como ejemplo, cabe subrayar que en 2019, el 81 por ciento de los turistas que arribaron a la Angelópolis en Semana Santa fueron nacionales; el 14 por ciento fueron extranjeros, mientras que sólo 5 por ciento provenía de otros municipios.