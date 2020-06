Presidencia ventila presunto bloque opositor contra la 4T, “BOA”

Your browser does not support the video tag.

La Presidencia de la República exhibió un documento presuntamente elaborado por el Bloque Opositor Amplio (BOA), el cual busca relevar de su mayoría en el congreso a Morena, revocar el mandato presidencial, y estaría conformado por oposición, medios y expresidentes.

Durante la conferencia matutina de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el pliego le llegó a Palacio Nacional, mientras que el vocero Jesús Ramírez Cuevas, quien recitó el documento, dijo que era “confidencial”.

El documento en cuestión refiere que se buscará desplazar a Morena en las próximas elecciones federales al “potenciar las debilidades” del partido, mientras que se acordará crear un frente con los partidos PAN, PRI, MC, PRD y otros “emergentes”, con lo que se promoverán candidaturas únicas.

El discurso se centrará en dos ejes, los cuales serán el desempleo y la inseguridad, mientras que se cuestionará al gobierno por redes y se “destacará el daño que hace a las inversiones norteamericanas el gobierno de la 4T”, según se lee en el documento, donde se asegura que también medios internacionales lo señalaran.

Presuntos miembros se deslindan

El pliego de nombre “Rescatemos México” afirma la participación de los comunicadores Carlos Loret de Mola, Ciro Gómez Leyva, Denisse Dresser y Víctor Trujillo, referido como su personaje Brozzo, entre otros, quienes negaron formar parte del BOA, por medio de mensajes en sus cuentas personales de Twitter.

Asimismo, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa dijo desconocer el señalado documento, al igual que su esposa, la excandidata Margarita Zavala Gómez, quien deslindó a su partido México Libre de participar en el BOA.

El documento también señala como participantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), a un bloque de “Gobernadores anti4T”, conformado por 14, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Coparmex, además de otras cámaras empresariales y a los medios Reforma, El Universal, El Financiero, Proceso y Nexos.

Al respecto el presidente dijo que desconoce la veracidad del documento, sin embargo, dijo que “no esta de mas darlos a conocer”, ya que debe predominar la transparencia, por lo que llamó a la oposición a “seguirse portando bien”.