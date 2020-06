Your browser does not support the video tag.

Tras un mes de conflicto legal con el sindicato, San Juana Martínez, directora de Notimex, acató el inicio de la huelga en esta agencia noticiosa de Estado mexicano por orden de la Junta de Gobierno, la cual también acordó revisar los señalamientos de ataques en redes contra periodistas.

El lunes por la noche, la junta, máximo órgano colegiado de la agencia, acordó cumplir con el requerimiento para reconocer la huelga del Sindicato de Trabajadores de Notimex, emitido desde el 13 de mayo por la Junta Federal de Conciliación y se conformó un comité técnico de apoyo.

En consecuencia, formó un comité técnico cuyo objetivo “establecer una mesa de diálogo con la representación del sindicato huelguista, a fin de esclarecer los puntos del conflicto y buscar una solución que posibilite el levantamiento de la huelga a la brevedad posible”.

En la sesión, también resaltó que la Junta de Gobierno de Notimex eligió a Roberto Velasco Álvarez, representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y director general de Comunicación Social de esta dependencia como nuevo presidente de este órgano colegiado.

Además, acordó revisar los señalamientos en reportajes del portal Aristegui Noticias, al cual Martínez busca demandar, respecto a que la directora de Notimex habría ordenado ataques en redes sociales contra periodistas y extrabajadores críticos de su gestión.

Desde febrero, el Sindicato de Notimex emplazó a huelga por despidos injustificados y violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo, de los cuales responsabilizaron a la gestión de Martínez. No obstante, ella se había negado a reconocer la huelga.