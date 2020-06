Inaceptable, corte de electricidad en hogares en plena pandemia: PVEM

Your browser does not support the video tag.

El dirigente del PVEM en Puebla, Jaime Natale Uranga, lamentó que poblanos se quedaran sin electricidad en plena pandemia, ya que durante esta contingencia sanitaria la CFE ordenó el corte del servicio a los usuarios que no pudieron cubrir el pago de la factura.

“Es lamentable que además de la situación que estamos viviendo con la pandemia, se sumen más problemas a los poblanos como el incremento de las tarifas de luz y en su caso la suspensión de este servicio, ya que en plena contingencia la CFE ejecutó el corte del servicio a los usuarios que no pudieron cubrir el pago de la factura. La mayoría sufrió un incremento considerable en su recibo de luz, pues desde marzo la mayoría de la población ha permanecido resguardada en sus hogares.”

El líder del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) señaló que en todas las entidades federativas ha habido cortes al servicio y que Puebla no ha sido la excepción, al contrario, manifestó que dicha entidad fue de las más perjudicadas.

Finalizó haciendo un llamado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para poner en marcha un programa que permita aplazar el pago de las facturas correspondientes a los meses que dure la contingencia sanitaria.

“Hago un llamado a la CFE para que ponga en marcha un programa que beneficie a las familias y se aplace el pago de facturas durante la contingencia sanitaria. Así como se hace el esfuerzo para que se mantenga gratuito el servicio de luz a los trabajadores de la CFE, también se debe buscar este mismo beneficio para quienes se han visto afectados económicamente ante este suceso extraordinario. Es momento de solidarizarnos y extender la mano a quien lo necesita, esto siempre nos ha distinguido a los mexicanos.”