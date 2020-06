Gobernador de Guerrero da positivo a prueba confirmatoria de Covid-19

Your browser does not support the video tag.

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, dio a conocer que salió positivo a la prueba confirmatoria del nuevo coronavirus, causante de la pandemia de Covid-19, tras presentar síntomas de la enfermedad, por lo que se mantendrá ejerciendo funciones de manera virtual.

A través de sus cuentas oficiales en Twitter y Facebook, publicó un video donde explica que, después de realizarse la prueba en dos ocasiones, el resultado confirmado que tiene el virus Sars-Cov-2.

“A raíz de que tuve, sentí algunos síntomas de COVID-19, procedí a hacerme examen correspondiente por segunda ocasión y salí positivo. Debo seguir las recomendaciones médicas y protocolos”, refirió.

Afirmó que su condición “no es nada grave” y “no estoy en crisis”, por lo que seguirá al pendiente de la situación en su estado a través de mecanismo virtuales.

Asimismo, recomendó a los guerrerenses cuidarse y cuidar a sus familias, en especial a los adultos mayores, a fin de evitar más contagios.