En Palmar de Bravo, Fiscalía catea 2 inmuebles y asegura vehículos

Al interior de dos inmuebles cateados en el municipio de Palmar de Bravo, la Fiscalía General del Estado (FGE) aseguró ocho unidades vehiculares, mercancía de procedencia ilícita y armas de fuego.

La Institución había detectado que, en la zona dos inmuebles estaban conectados entre sí, lo que presuntamente favorecía la comisión de hechos delictivos.

El 5 de junio de 2020, agentes investigadores arribaron a la localidad de Cuesta Blanca para desarrollar el cateo de ambos sitios, asegurando una camioneta Ford F350 con placas de circulación del estado de Veracruz con reporte de robo y que en el asiento del copiloto transportaba nueve cartuchos útiles; una camioneta Chevrolet F150 con placas de circulación del estado de Puebla con reporte de robo; una camioneta GMC con placas de circulación del estado de Jalisco; una camioneta Ford F350 sin cofre.

Además, también aseguraron un vehículo Chevrolet Camaro Coupé con reporte de robo; un auto Nissan con los medios de identificación alterados; y la parte frontal del marco de un radiador que corresponde a una camioneta Dodge Dakota con reporte de robo.

Adicionalmente, los investigadores aseguraron dentro de una caja seca de un tractocamión, equipo de sonido consistente en 39 bocinas, estructuras de instalación, cables pasa corriente, luces y accesorios.

Al interior de una segunda caja seca sin medios de identificación, la Fiscalía detectó herramienta industrial y de mantenimiento, consistente en palas, motores, cascos, arneses y cintas para sujetar carga. También halló más de 260 artículos, piezas, cajas y bolsas de productos de higiene personal, prendas de vestir, alimentos, bebidas, utensilios de cocina, entre otras mercancías.

Los elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) aseguraron además 30 cartuchos, siete elementos balísticos sueltos y dos equipos telefónicos.

Todos los indicios están bajo investigación de la FGE para continuar con indagatorias desarrolladas a nivel regional.