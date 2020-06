En Chignautla, Federación alista abrir Universidades Benito Juárez

Your browser does not support the video tag.

El municipio de Chignautla, ubicado en la Sierra Norte de Puebla, está contemplado para albergar una de las 40 sedes de Universidades Benito Juárez García que el gobierno federal planea poner en marcha a partir de agosto próximo, cuando se espera inicia el ciclo escolar 2020-2021.

Así lo dio a conocer este martes, en conferencia de prensa, Raquel Sosa Elízaga, directora general del Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar “Benito Juárez García”, durante la conferencia de prensa para dar a conocer el avance de los Programas para el Bienestar, desde Palacio Nacional.

De acuerdo con la funcionaria, el proyecto es que las 40 universidades comiencen las clases en agosto próximo, “como todas las demás”, de acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el cual está sujeto a que el semáforo epidemiológico esté en verde.

Refirió que, para definir las nuevas sedes, se hizo una selección de las propuestas enviadas por diferentes municipios en todo el país y, una vez aceptadas, se entabló contacto con las comunidades para definir qué carreras necesitan.

Cabe recordar que, en Puebla, las Universidades Benito Juárez ofrecen, desde 2019, las carreras de Medicina, Gestión del Agua, Desarrollo Sustentable y Procesos Agroalimentarios en los municipios de Chiatuzingo, Cuetzalan, Jopala y Zinacatepec.