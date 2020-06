Comuna destina 105 mdp para combatir la pandemia de Covid en Puebla

Your browser does not support the video tag.

El ayuntamiento de Puebla informó que destinó 105 millones de pesos, provenientes del presupuesto municipal, para combatir la pandemia de Covid-19, y aseguró que se realizó con apego a la ley, así como con transparencia.

A través de comunicado de prensa, se indicó que “con austeridad y racionalización del gasto público, continuará la atención de la pandemia”.

Y es que se recordó que para este fin se destinaron 105 millones de pesos del presupuesto municipal, y que esta medida reactiva, así como el avance periódico de su aplicación, fue informada en tiempo y forma al Cabildo y revelado públicamente a través de medios oficiales.

Por su parte, la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco dijo que dichas acciones las implementó “con la convicción de que el gasto de cada peso sea transparente”, al tiempo que informó que este ejercicio de rendición de cuentas se realizó previo a las auditorías que actualmente están en curso.

Por su parte, el tesorero municipal, Armando Morales Aparicio, confirmó que las asignaciones presupuestales de esta estrategia se realizaron con apego a la normatividad vigente, y que gracias a un actuar anticipado y a un manejo de recursos eficientes, el ayuntamiento pudo actuar y tomar decisiones para afrontar la pandemia sin comprometer la atención a las necesidades básicas.

De cara a un regreso escalonado a la Nueva Normalidad, la administración local reitera el llamado a no bajar la guardia, seguir aplicando las medidas de higiene y prevención y no confiarse al realizar dinámicas sociales que aún representan un riesgo de infección.