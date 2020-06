Comuna acusa a Antorcha y 11 de Marzo de lanzar grupos de choque

Your browser does not support the video tag.

La Comuna informó que policías montaron un operativo en el Centro Histórico, para evitar que, ante el Covid-19, ambulantes se instalaran, pero las agrupaciones Antorcha Campesina y 11 de Marzo lanzaron grupos de choque, lo cual, aseguró, ha sido denunciado en la FGE.

En un comunicado de prensa, el ayuntamiento aseveró que, con el objetivo de evitar la instalación de vendedores ambulantes para inhibir la propagación del virus, desde temprana hora se desplegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y personal del Departamento de Vía Pública en diversas vialidades del primer cuadro de la ciudad.

Derivado de esta acción conjunta, los uniformados procedieron a la detención de tres hombres por condicionar y explotar el uso de la vía pública, alterar el orden público y entorpecer el ejercicio de facultades de autoridades municipales. Los infractores quedarán a disposición del Juez Calificador para las sanciones correspondientes.

Aseguró que las fuerzas municipales intervinieron conforme a los lineamientos del Protocolo Nacional de Actuación Primer Respondiente para salvaguardar la integridad de las personas.

Resaltó que Antorcha Campesina y 11 de Marzo lanzaron grupos de choque en contra de los efectivos e inspectores de vía pública en el marco del operativo, comportamiento que ha denunciado en reiteradas ocasiones la Comuna poblana ante la Fiscalía General del Estado (FGE) como asociación delictuosa.

También, se tomó conocimiento que un líder ambulante podría estar relacionado en la comisión de agresiones físicas contra una mujer que se resguardaba al interior de una dulcería, ubicada en el lugar de los hechos, lo que denunciará ante el Agente del Ministerio Público.