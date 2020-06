CDMX, Edomex, BC y Tabasco contratan remolques como morgues móviles

Your browser does not support the video tag.

Cuatro de los estados con más defunciones por Covid-19 como son Ciudad de México, Tabasco, Baja California y el Estado de México contrataron tráileres con refrigeración para resguardar los cuerpos, han tenido que recurrir a estos vehículos como medida extra por la saturación de sus morgues.

Sin embargo, las entidades señaladas no reconocen abiertamente que la contratación de los remolques sea porque estén revesados, sino que dicen que son medidas preventivas, así lo informó una investigación de Laura Sánchez Ley para Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Al 4 de junio según el informe técnico que emite la Secretaría de Salud Federal estos estados son de los que mayor número de decesos por el virus concentran: Ciudad de México (3 mil 456), Estado de México (mil 475), Baja California (mil 137) y Tabasco (610).

En el caso de Baja California a pesar de haber solicitado a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el camión refrigerador, la Secretaría de Salud de esta entidad niega que estén sobrepasados y que se utiliza solo para trasladar ahí los cuerpos cuando sanitizan la morque del hospital General.

Por su parte, el Estado de México tiene instaladas 16 cajas refrigeradas afuera de los nosocomios del Valle de México y Toluca, y en una entrevista a MCCI, el subdirector de epidemiología del Instituto de Salud de esa entidad Víctor Durán Mendieta, también dice que es una situación “de previsión”.

Camiones con control de temperatura

En la Ciudad de México también se han utilizado remolques, específicamente en la alcaldía Iztapalapa, el Issste rentó un camión refrigerante para el Hospital General Ignacio Zaragoza para resguardo temporal de cadáveres en espera a ser entregados a las empresas funerarias contratadas por sus familiares, ante ello, Marco Antonio Aguirre, jefe del departamento de redacción de comunicación social de la dependencia, dijo que esa zona es de las más difíciles en contagios por Covid-19.

Finalmente en Tabasco la Secretaria de Salud, Silvia Guillermina Roldán Fernández dijo que hasta el día 3 de junio, en la entidad y debido al elevado número de decesos que ha dejado la pandemia del Covid-19, se han tenido que almacenar cuerpos en un camión con sistema de control de temperatura llamado Thermo King –generalmente utilizado para transportar alimentos o medicinas— previo a la sepultura o cremación.

Este reporte de MCCI añadió que panteones de Oaxaca, Guerrero, Estado de México, Chihuahua, Coahuila, entre otros, han reportado a medios de comunicación la saturación de sus espacios para realizar todos los entierros requeridos luego del alto número de decesos por Covid-19 en estos lugares.