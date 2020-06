Captura de Prieto es represión por denunciar a maquilas: ONGs

Your browser does not support the video tag.

Un grupo de 180 organizaciones y personas exigieron liberar a la abogada Susana Prieto Terrazas, asesora de movimientos obreros, pues acusaron su detención por parte de la Fiscalía de Tamaulipas es “represión” por denuncia abusos de las maquiladoras contra obreros en medio de la pandemia.

Lo anterior, a través de un comunicado publicado este martes y difundido en redes sociales, donde se dirigen a los medios de comunicación, los gobiernos federal y estatal, la fiscalía mencionada, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

En el documento, recuerdan que la abogada fue detenida el lunes alrededor de las 5 de la tarde por elementos ministeriales, en cumplimiento de una orden aprehensión girada por Rosalía Gómez Guerra, jueza de control de la Tercera Región Judicial del Sistema de Justicia Penal de Tamaulipas, por los motín, amenazas, coacción y delitos contra servidores públicos, lo cual calificaron de falso.

Informaron que, hasta las 10 de mañana de este martes, tenían información de que la litigante había sido trasladada al penal de Ciudad Victoria, la capital del estado.

En contraste, señalaron que Prieto Terrazas ha acompañado a obreras y obreros a presentar denuncias por negligencia y malos tratos de empresas en Matamoros, principalmente pertenecientes a la industria maquiladora, en el contexto de la pandemia por Covid-19. Esta actuación de las compañías –afirmaron– incluso “ha costado vidas”.

Recordaron también que la abogada asesora al movimiento 20/32 en la frontera norte, nacido en 2019, para demandar a maquiladoras por negarse a dar aumentos y prestaciones a los obreros, principalmente en Matamoros y Ciudad Juárez, Chihuahua.

En este sentido, sostuvieron que “su detención es una clara muestra de represión a su lucha y una frontal afrenta a los trabajadores”.