Aunque el gobernador Miguel Barbosa Huerta dijo que tiene facultad de emitir un nuevo decreto para frenar la reapertura de la industria automotriz, el 15 de junio, porque no se frenan los contagios, eso ve complicado hacerlo porque las empresas ya están listas.

En rueda de prensa, refirió que la Federación autorizó que ambos sectores retomarán los trabajos a partir del 1 junio, por considerarlas esenciales en la economía del país; sin embargo tuvo que recurrir al decreto para que no ocurriera así porque la entidad estaba en un estado de máxima alerta por la pandemia, cuyo escenario a la fecha sigue igual.

“Yo puedo volver a establecer otro decreto diciendo que no hay las condiciones y quien habría dado ese banderazo a esos sectores es la Federación, no el Estado, pero será muy difícil detener el arranque gradual de esas actividades”, apuntó.

Respecto a las otras actividades que establecieron que también regresen de manera paulatina, el viernes próximo dará a conocer cómo será, pero con algunas modificaciones que no quiso detallar aún.

Indicó que entiende la situación de los poblanos en esta crisis económica generada por la pandemia, pero a la par señaló que ha visto desobediencia de los comercios por querer abrir de manera anticipada.

Desafían a la pandemia

Comentó que en el Centro Histórico de Puebla han visto cómo locales cierran cuando pasa la autoridad para evitar ser clausurados, pero después reabren, “esto ya es un juego del gato y el ratón”.

Barbosa Huerta criticó que el ayuntamiento de Puebla no intervenga en apoyar a las autoridades estatales para frenar esas acciones anómalas de algunos comercios del centro.

Las personas están desafiando al Covid-19 con ese comportamiento en que hay un riesgo de contagios masivos, lo cual quiere evitar el gobierno porque colapsara los servicios de salud en materia hospitalaria.

Mencionó que no permitirán más ese situación de los comercios, los cuales serán clausurados cuando sean sorprendidos, sin oportunidad de permitirles cerrar por cuenta propia.