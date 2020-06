8 municipios de Sierra Nororiental no quieren más megaproyectos ni fracking

Your browser does not support the video tag.

En la Sierra Nororiental de Puebla, los municipios de Tuzamapan de Galeana, Jonotla, Zoquiapan, Zacapoaxtla, Xochiapulco, Ayotoxco de Guerrero, Hueytamalco y Cuetzalan están contra el despojo de territorios y el daño al medio ambiente que dejan los megaproyectos y el fracking.

Por ello, estos ocho municipios poblanos levantaron actas de cabildo declarándose libres de megaproyectos, incluido el fracking, lo anterior de acuerdo con la organización Alianza Mexicana Contra el Fracking.

También se señaló que en el municipio de Cuetzalan, en cabildo abierto se acordó un ordenamiento ecológico territorial integral, que es un instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular el uso del suelo y las actividades productivas para la preservación de los ecosistemas.

Según lo publicado por la organización, Puebla es uno de los cuatro estados del país donde se han tomado medidas semejantes por los habitantes de comunidades que han decidido ejercer su derecho a la libre determinación, a decidir sobre el agua, su territorio y su salud, además de preservar su vida comunitaria y cultura.

SLP, Veracruz y Chiapas

Otros estados donde se han emprendido acciones similares han sido en San Luis Potosí con nueve municipios de la Huasteca (Xilitla, Tancanhuitz, Tanlajás, San Antonio, Valles, Ébano, Tamuín, Tanquián y Tamazunchale).

Mientras que en Veracruz seis municipios establecieron en actas de cabildo la prohibición de cualquier autorización o cambio de uso de suelo para realizar trabajos de exploración o explotación de hidrocarburos (Tlapacoyan, Soteapan, Mecayapan, Tatahuicapan, Las Choapas y Pajapan).

En tanto que en la región noroccidental de Chiapas mediante asambleas comunitarias de al menos diez municipios se ha declarado al territorio zoque como zona de salvaguarda para que ningún mineral ni gas sean extraídas de estas tierras (Pichucalco, Ixtacomitán, Sumuapa, Ostuacán, Ixtapanganjoya, Amatán, Chapultenango, Solosuchiapa, Francisco León y Tecpatán).

Cabe mencionar que el colectivo Ratio señaló que Puebla es el segundo estado con más pozos de fracking con más de mil 400 en la Sierra Norte, además de que recientemente integrantes de un pueblo maseual exigieron a la SCJN estudiar a fondo una sentencia que les negó un amparo contra la Ley Minera.

El fracking es una técnica de perforación de un pozo vertical hasta alcanzar la formación que contiene gas o petróleo, para fracturar un solo pozo se requieren entre 9 y 29 millones de litros de agua.