Desde la semana pasada, 40 proveedoras de Volkswagen y Audi retomaron actividades al 5 y 25 por ciento de su capacidad productiva para estar a la par de ambas plantas que también reinician labores el 15 de junio al igual que el resto de las autoparteras tras dos meses de paros por Covid-19.

Lo anterior confirmó el presidente del Clúster Automotriz de la Zona Centro (Clauz), conformado por Puebla y Tlaxcala, Ulrich Thoma Kiwus, quien explicó que regresaron a la actividad tras lograr el permiso de la Federación.

Dijo que era urgente empezar a trabajar porque de lo contrario entrarán a una situación de alto riesgo en no poder cumplir a los clientes -armadoras- que tienen en el Bajío y Norte del país; Estados Unidos, Asía y Europa.

Comentó que el sector poblano hizo esfuerzos por mantener la plantilla en los dos meses de paros, aunque sea con pagos al 50 o 75 por ciento, lo cual a estas alturas es imposible de seguir cubriendo sin producir.

Destacó que regresar con la pérdida de sólo un 3% de los 90,000 empleos que se generan en la industria automotriz de Puebla.

Thoma Kiwus confió en que el mercado de Estados Unidos se pueda recuperar rápido, donde las ventas de automóviles se desplomaron entre el 30 y 50 por ciento, siendo a ese país que se exporta la mayoría de lo producido en Puebla.

A partir del lunes con la reactivación de las plantas Volkswagen de Mexico y Audi, así como otras 70 autoparteras afiliadas a la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), todas al 30 por ciento de capacidad productiva autorizada por el gobierno estatal, han cuidado que el retorno a las actividades sea bajo estrictas medidas de sanidad, ahondó.

Personal vulnerable, sin regresar

En el caso de los trabajadores en condición vulnerable por edad o alguna enfermedad crónica degenerativa, el dirigente del Clauz destacó que se mantendrán en sus casas con el pago del 100 por ciento y los demás se irán intercalando para laborar tres días a la semana hasta que se permita elevar el número del personal, esto cuando el semáforo sanitario de Covid-19, cambie de rojo a naranja respecto a la cifra de contagios.

Sobre lo que dijo el gobernador Miguel Barbosa Huerta respecto a que tiene entre sus facultades poder emitir algún decreto de “última hora” para frenar la reactivación de esta industria en caso de considerar que no hay condiciones por el

alza los contagios, el representante del sector respondió que, hasta en tanto no ocurra, preferiría evitar opinar y será el viernes cuando sepan del plan de reactivación de la administración poblana.