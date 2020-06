Your browser does not support the video tag.

El secretario de Gobernación (Segob) estatal, David Méndez Márquez, informó que hasta este lunes 8 de junio, suman ya 99 reclusos confirmados con Covid-19 en cinco centros penitenciarios de Puebla.

“Tenemos un total de 99 reclusos confirmados con Covid”, indicó el funcionario en rueda de prensa durante la mañana, en compañía del gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Además, precisó que 15 son del Cereso de Huejotzingo, cuatro de Zacapoaxtla, tres de Ciudad Serdán, siete de Tehuacán y 70 del de Puebla.

Se les da seguimiento médico correspondiente, pues se cuenta con un reclusorio Covid, pues el Ciepa se habilitó para recibirlos, a donde son trasladados los presos con Covid-19, y en caso de requerir atención médica, los internan en alguno de los hospitales que atienden dichos casos.