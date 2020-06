Replantearán campaña “Cuenta hasta 10”, tras exhortó de la CNDH

Your browser does not support the video tag.

Luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitiera un extrañamiento a la campaña contra la violencia doméstica “Cuenta hasta 10”, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se hará caso al órgano autónomo y se replanteará la campaña.

Durante la conferencia matutina de este lunes, el mandatario dijo que el gobierno federal buscará la manera de hacer “una buena campaña”, después de que la CNDH señalara que los mensajes de “Cuenta hasta 10” invisibilizaban la violencia contra las mujeres durante el confinamiento.

“Se va a hacer caso a la recomendación y se va a ver la forma de que se haga una buena campaña. Tenemos dos campañas que, vamos a decir, serán permanentes (…) Entonces son las dos, y lo de la protección a las mujeres y que no haya violencia a las mujeres”, declaró López Obrador, a pregunta expresa.

Respecto a si las recomendaciones de la CNDH deberían hacerse vinculantes, y por tanto obligatoria la reparación del daño por parte de quien cometa una violación de los derechos humanos, el presidente respaldo la propuesta.

Relanzarán campaña contra adicciones

“Yo veo bien el que las recomendaciones sean vinculantes para que se castigue a quienes violen derechos humanos y que sea más eficaz la impartición de justicia, porque una recomendación no vinculante es un proceso que lleva mucho tiempo y muchas veces no se hace justicia”, dijo.

En otro tema, López Obrador anunció que se relanzará la campaña federal contra las adicciones, porque resaltó la importancia de disminuir el consumo de droga entre los jóvenes, con el fin de pacificar el país, mientras que se implementará otra más de orientación nutricional.

Estas campañas iniciarán después del Covid-19, según refirió el mandatario, por lo que adelantó que esta información se divulgará “como nunca” en medios ya que es “importantísima”.