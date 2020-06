Remite SMT 418 automóviles durante cuarta semana del Hoy No Circula

Your browser does not support the video tag.

Con el propósito de reducir la movilidad en el estado y mitigar la dispersión y transmisión del Covid-19, la Secretaría de Movilidad (SMT) remitió al corralón 418 vehículos durante la cuarta semana del programa Hoy No Circula.

Lo anterior con ayuda de las secretarías de Salud (SS) y de Medio Ambiente, en coordinación con Vialidad Estatal, de la SSP, se han realizado en este periodo 161 operativos en los 21 municipios en donde se implementa el programa.

Del 1 al 7 de junio, se instalaron 161 puntos de revisión en diferentes vialidades del estado, en las que se detuvieron el siguiente número de unidades:

Puebla capital, 76; Acatlán de Osorio, 11; Amozoc, 15; Atlixco, 46; Chignahuapan, cinco; Chalchicomula de Sesma, 39; Coronango, cinco; Huauchinango, 46; Huejotzingo, 19 e Izúcar de Matamoros, seis.

Mientras que en San Andrés Cholula, nueve; San Martín Texmelucan, 37; San Pedro Cholula, ocho; Tecamachalco, 28; Tehuacán, ocho; Tepeaca, 17; Teziutlán, 19; Xicotepec, 18, y en Zacatlán, seis. En Cuautlancingo y Santa Clara Ocoyucan no hubo unidades detenidas.

El titular de la SMT, Guillermo Aréchiga Santamaría, recordó que el programa estará vigente durante la contingencia sanitaria y se implementa en 21 municipios de la entidad, en donde no pueden circular los automóviles con el último dígito de la placa 5 y 6, los días lunes; 7 y 8, martes; 3 y 4, miércoles; 1 y 2, jueves y 9 y 0, viernes. Mientras que para los fines de semana: sábado, 0, 2, 4, 6 y 8 y domingo: 1, 3, 5, 7 y 9.

Finalmente, reiteró que para evitar ser víctima de cobros excesivos por parte de grúas y corralones, la Secretaría de Movilidad y Transporte pone a disposición de los poblanos el teléfono 22 22 43 11 10 y una página que puedes visitar al dar click aquí, en donde podrán consultar el tabulador de precios oficial.