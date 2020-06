Rehabilitan entrada a Santiago Coltzingo con apoyo de Antorcha

Your browser does not support the video tag.

El ayuntamiento de Ocoyucan rehabilitó la entrada a la junta auxiliar de Santiago Coltzingo, a fin de mejorar el acceso principal para los habitantes, con el apoyo de gestiones del Movimiento Antorchista; se planea pedir recursos para una carretera libre de hundimiento.

De acuerdo con un comunicado de la organización, la rehabilitación se realizó a través del rastreo para emparejar con máquina y se cubrieron con grava dos kilómetros.

En este contexto, Manuel González Cabrera, líder antorchista en la zona, explicó que durante mucho tiempo han solicitado que se rehabilite constantemente para que se pueda transitar de mejor manera.

Esta obra se suma a las gestionadas por la actual administración con el propósito de brindar un mejor servicio para la comunidad, laborando con las medidas de protección por la pandemia que asuela a la humanidad.

“Sabemos que estamos en semáforo rojo; sin embargo, hay muchas demandas aun de la población que deben resolverse para que la ciudadanía esté en condiciones, este tramo hace el recorrido más corto y esa es la importancia para la entrada de suministros o si hay alguna situación de gravedad”, expuso.