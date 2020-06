Your browser does not support the video tag.

El secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, aseguró que gracias a que escuelas iniciaron de manera rápida el aislamiento, se pudo evitar contagios masivos de Covid-19 en dicho sector.

Así lo dijo el titular durante su mensaje con motivo de la sesión de los Consejos Técnicos Escolares, donde señaló que la pandemia obligó al sistema educativo a avanzar, de manera clara y contundente, en la capacitación y el uso de herramientas digitales.

Asimismo, afirmó que el Sistema Educativo Nacional dio un salto enorme en la implementación de herramientas tecnológicas digitales y en la capacitación magisterial para la educación que viene.

La pandemia, señaló, obligó al sistema educativo a avanzar, de manera clara y contundente, en la capacitación y en el uso de herramientas digitales de internet y de educación a distancia, no sólo para los estudiantes sino, fundamentalmente, de maestras y maestros.

Recordó que en un solo taller de capacitación para maestros se inscribieron, con cuentas propias que la SEP logró obtener gratuitamente de Google, un millón de figuras educativas, con lo que se demostró que el sector educativo tiene un gran interés por seguir aprendiendo y construir una educación de excelencia.

Reiteró que el sector educativo fue el primero en iniciar el aislamiento preventivo voluntario y será el último en regresar, ya que este es el cuidado que procura el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien también garantizó el pago completo, oportuno, de sueldos y prestaciones, así como el aumento decretado el 15 de mayo.

Por ello, recordó que el Calendario Escolar que se propone para el regreso a clases de educación Básica al ciclo 2020-2021, tiene como fecha referencial el lunes 10 de agosto, siempre y cuando el semáforo sanitario esté en verde y que en los planteles se hayan reforzado las medidas preventivas de higiene.

Agregó que, para retomar la educación presencial, niñas y niños empezarán el ciclo 2020-2021 con un curso remedial de nivelación que durará tres semanas, y permitirá tener un diagnóstico para detectar el nivel de aprovechamiento y rezagos en el aprendizaje de manera personalizada para cada estudiante, para poder nivelar y equilibrar a cada grupo escolar.

Recordó que antes de iniciar las clases presenciales, se realizará limpieza profunda de las escuelas desde las aulas y oficinas, hasta las áreas comunes como explanadas, canchas, pasillos y sanitarios. Lo mismo se hará con las labores administrativas que se reactivarán 10 días antes, para que los docentes estén preparados para el regreso y que no tengan carga administrativa

Por otra parte, dijo, para el bachillerato y con el fin de guardar la sana distancia, se establecieron cuatro fechas para la realización de los exámenes de ingreso: 8, 9, 15 y 16 de agosto.

El Secretario de Educación Pública explicó que la evaluación del Ciclo Escolar 2019-2020 se hará en función de los dos primeros trimestres, cuando ya se había cursado el 73 por ciento del ciclo, por lo que el trabajo realizado en la etapa de resguardo servirá para mejorar las calificaciones y nunca para afectar a los estudiantes, de manera que la valoración de esta última etapa deberá tomar en cuenta criterios muy claros, puntualizó.