Your browser does not support the video tag.

Integrantes de la asociación Todos por Tlaxcalancingo solicitaron al ayuntamiento de San Andrés Cholula aumentar el número de policías, toda vez que solo hay 157 para todo el municipio, lo cual dificulta atender a la población.

En rueda de prensa en el zócalo de Puebla, Francisco Osorio, integrante de la agrupación, indicó que en enero pasado la alcaldesa Karina Pérez Popoca se comprometió al gobierno integrar 50 efectivos al estado de fuerza de la demarcación, situación que es urgente resolver.

Refirió que, de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública el índice deseado de policías por cada mil habitantes es de 1.8, por lo que con este incremento de elementos se llegaría a 207, pero aun así se seguirá teniendo un déficit con respeto a lo deseado, ya que sería de 1.14, es decir, 0.66 por ciento faltaría por cubrir.

Recordó que la falta de elementos policiacos ha generado que sean los propios pobladores los que hagan estas tareas en dicha junta auxiliar, de los cuales uno fue baleado la semana pasada desde una camioneta en movimiento.

Por otra parte, Francisco Osorio anunció que en el transcurso de la semana acudirá al Congreso local, a fin de solicitar que se haga una auditoría a las cuentas públicas de la Comuna sanandreseña de la gestión 2019-2020.