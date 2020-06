Your browser does not support the video tag.

Ahora que en el PRI están haciendo sus pronósticos y estudiando perfiles para las candidaturas a diputados y alcaldes, también es tiempo de aprovecharse de la lealtad y experiencia de algunos militantes.

Armando Díaz Arteaga es un cuadro priista con trayectoria. Su trabajo en el tricolor tiene dos destinos:

A.- Secretario General del comité directivo estatal.

B.- Presidente del comité municipal en la ciudad de Puebla

En cualquiera de los dos, entregaría resultados óptimos.

Mientras tanto, el PRI se prepara para ganar algunos distritos locales electorales y otros tantos federales.

De los distritos federales del interior y con expectativas del triunfo están:

Huauchinango, Zacatlán, Ajalpan, Tepeaca, Ciudad Serdán y Acatlán.

Son seis en total, poco más de la tercera parte de un total de 15 que forman la geografía política poblana.

O sea que estas, no son buenas noticias para el señor Presidente, porque los otros, los va a ganar el PAN.

Punto.

He dicho y he escrito.

Un botín llamado CAPCEE

Si alguien tiene noticias de que estén trabajando en el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE), bien podría compartir la información.

Lo último que supe de ese organismo, es que algún día llegó como presunto director el arquitecto Horacio Barocio Suárez y digo presunto, porque nunca le permitieron tomar las riendas.

Para variar, le prometieron pero no le cumplieron.

Mientras tanto el CAPCEE caminó a la deriva, hasta que llegó a la orilla del precipicio, donde estoicamente se mantiene en espera de que terminen de saquearlo, para ahora sí, desplomarse.

Punto.

He escrito.

Ni Obama

Locatarios de El Parián de la manera más cobarde, golpearon a nuestros compañeros Itzel Valencia y Alejandro Rodríguez, reportera y camarógrafo, respectivamente, del canal 13 de Puebla. Si no hay denuncia ante el Ministerio Público, de nada servirán campañas de face book ni llamados a la justicia. Con la ley en la mano, a esos salvajes no los salva, ni Obama.

El Verdugo

Las tiendas Sams y Elektra fueron asaltadas para llevarse sólo celulares. Dos golpes espectaculares de la delincuencia en dos días. Cuanta razón tienen los policías que estuvieron en paro y manifestaciones: «Fuera Chiapas», gritaron. El Verdugo dice: Viva Ardelio, que no es de Chiapas.

Recuerden: De Buena Fuente no es la mejor columna política, pero tiene a los mejores lectores.

cmaciaspalma@yahoo.com.mx

cmaciaspalma0105@gmail.com

@cmaciaspalma

FB: Carlos Macías Palma

Miércoles: 17 a 18 horas en Carlos Macías-Radio (radioenredes.com)

Viernes: 10 a 11 horas en Entre amigos (RevistaUnicaporCincoMujeres)