México, con pocas condiciones para mejorar el nivel de vida: OCDE

Your browser does not support the video tag.

Según datos de la OCDE, México es de los países miembros con peor balance entre la vida y trabajo, pues dedican muchas horas a su empleo y tienen poco tiempo libre, además de ser mal remunerados, la educación sigue siendo de bajo nivel y la inseguridad es mayor que en otros países.

Lo anterior de acuerdo al “Índice para una Vida Mejor”, que calcula el nivel de vivienda, ingresos, empleo, comunidad, educación, medio ambiente, compromiso cívico, salud, satisfacción, seguridad y balance entre vida y trabajo.

México fue ubicado como el penúltimo país peor evaluado, pues de los 11 indicadores, solo en tres obtuvo una calificación de 6 o un poco más, aunque en ninguno logró obtener un 7, siendo los mejores el compromiso cívico (6.9), salud (6.3) y satisfacción (6.1).

De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), México se encuentra muy por debajo del promedio de otros países miembros, que son 40 en total, pues se ubicó en el lugar 39, únicamente superando a Sudáfrica y por debajo de Colombia, Turquía, Grecia, Brasil y Chile.

Casas en México, muy pequeñas

Y es que el organismo señaló que en cuanto a vivienda, aunque un mexicano destina el 20 por ciento de su ingreso para dicho rubro, lo que se encuentra en el promedio, la calidad de las casas no es buena.

Sin embargo, se precisó que, en promedio, una casa en México cuenta con una habitación, mientras que el promedio entre los 40 países miembros de la OCDE es de 1.8 recámaras. Esto puede impactar en la calidad de vida de quines habitan la casa, pues el hacinamiento tiene un impacto negativo en la salud mental y física, lo que se puede igualmente traducir en falta de servicios, como el del agua, pues a veces no es suficiente para todas las personas que viven en un hogar.

En promedio, 95.6 por ciento de casas cuenta con acceso privado a inodoros interiores con descarga de agua, aunque en México es mucho menor el porcentaje (74.6).

“A pesar de la rápida urbanización del país, hasta hace poco México carecía de una política que orientara el desarrollo urbano. En el pasado, las autoridades mexicanas se centraban en la construcción de viviendas, no en la planeación de ciudades, y la política urbana se derivaba por accidente de la política de vivienda”, puntualizó la OCDE.

Mexicanos trabajan mucho y ganan poco

Respecto al ingreso que reciben los mexicanos, se detalló que es mucho menor del resto de naciones, ubicándose en el lugar 37 de 40. Además, se determinó que existe una alta desigualdad de ingresos entre la población “pobre y rica”, por lo que en cuestión de distribución de riqueza alcanzó el penúltimo puesto.

Asimismo, México cuenta con una tasa de ocupación del 61.1 por ciento, un poco baja respecto a lo que promedian otros países (68 por ciento), siendo nuevamente de los peores en dicho rubro. Y es que aunque hay empleo, este es mal pagado, ya que en promedio un mexicano percibe 15 mil 314 dólares al año, que es lo más bajo registrado entre los 40 miembros, pues promediaron un ingreso de 43 mil 241 dólares estadounidenses, existiendo una diferencia de 27 mil 927 dólares.

Así como los mexicanos perciben el ingreso más bajo, también reciben la peor educación entre países de la OCDE, además de que únicamente 37.7 por ciento de la población de entre 25 y 64 años cuenta con, al menos, educación media superior, mientras que el promedio de otras naciones fue de 78 por ciento.

“El estudiante medio en México obtuvo un resultado de 416 puntos en lectura, matemáticas y ciencias,cifra mucho menor que el promedio de la OCDE de 486 y la tasa más baja de la OCDE. Los sistemas escolares con mejores resultados logran brindar educación de alta calidad a todos los estudiantes”, se lee en el estudio.

Calidad del agua en México, mala

Respecto al medio ambiente, la situación no mejora mucho, pues aunque en calidad del aire no se encuentra en los últimos peldaños, la calidad del agua fue “aprobada” por el 68 por ciento de la población, lo que es bajo en comparación con el promedio de 81 por ciento de satisfacción con dicho servicio.

Por otra parte, la esperanza de vida en México es de 75.4 años, aunque en contraste, el resto de países promediaron 80 años. Además, el 66 por ciento de mexicanos se dijo satisfecho con el sistema de salud.

“La satisfacción ante la vida mide la manera en que las personas evalúan, más que sus sentimientos actuales, su vida en su conjunto. Al pedirles que calificaran su satisfacción general ante la vida en una escala del 0 al 10, en promedio los mexicanos le asignaron una puntuación de 6.5, cifra que coincide con el promedio de la OCDE”, se detalló.

Sobre seguridad, únicamente el 42 por ciento en México se siente seguro en la calle durante la noche, lo que es mucho menor con el promedio de 68 por ciento, siendo el país de los más inseguros entre el resto de miembros.

México, de los países más inseguros

Y es que la tasa de homicidios en territorio nacional es de 18.1, cifra que supera por mucho el promedio, de 3.7.

Por otra parte, respecto al balance entre vida laboral y social, la OCDE precisó que el 29 por ciento de empleados en México trabajan jornadas muy largas, en comparación con el promedio de 11 por ciento, por lo que una gran cantidad de trabajadores realiza jornadas más largas que en otros países.

“En México los empleados de tiempo completo dedican de media menos horas de su día al cuidado personal (comer, dormir, etc.) y al ocio (vida social con amigos y familiares, pasatiempos, juegos, uso del ordenador y la televisión, etc.), que el promedio de la OCDE de 15 horas”, indicó el organismo.

México, junto con otras 39 naciones (Sudáfrica, Colombia, Turquía, Grecia, Chile, Rusia, Hungría, Letonia, Corea, Portugal, Lituania, Polonia, República Eslovaca, Japón, Italia, Israel, República Checa, Estonia, Eslovenia, España, Francia, Austria, Irlanda, Alemania, Reino Unido, Bélgica, Nueva Zelanda, Luxemburgo, Estados Unidos, Países Bajos, Finlandia, Suecia, Suiza, Dinamarca, Islandia, Canadá, Australia y Noruega) conforman la OCDE.