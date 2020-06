Your browser does not support the video tag.

En México existe “una pobre capacidad para detectar, castigar y prevenir la corrupción”, ya que el país obtuvo 4.55 puntos sobre 10 al evaluar el diseño institucional destinado a frenar este problema, ubicándose en el octavo lugar de 15 naciones de América Latina.

Así lo señaló Americas Society en su índice de Capacidad para Combatir la Corrupción 2020, en el que México se ubicó detrás de Uruguay con 7.78 puntos; Chile, 6.57; Costa Rica, 6.43; Brasil, 5.52; Perú, 5.47; Argentina, 5.32; y Colombia, 5.18.

En relación a 2019, México tuvo un retroceso en su calificación, ya que en ese año tuvo un puntaje de 4.65.

Para elaborar el índice, se toman en cuenta los aspectos legales, la democracia y las instituciones políticas y la sociedad civil, el sector privado y los medios de comunicación.

Entre las señales de retroceso observadas, están las adjudicaciones directas en las contrataciones públicas, el debilitamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, el desmoronamiento de los órganos reguladores y la falta de independencia de agencias clave como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

En el informe se indicó que en algunos variables como capacidad legal, independencia y eficiencia del sistema judicial, México se ubicó significativamente por debajo de países como Brasil, Colombia o Perú, y más cerca de otros como Guatemala y República Dominicana.

