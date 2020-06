Manzanilla propone instalar bancos de alimentos y comedores

Your browser does not support the video tag.

El diputado federal por el Distrito 12 de Puebla, Fernando Manzanilla Prieto, presentó ante la Cámara de Diputados un punto de acuerdo para instalar y bancos de alimentos, comedores comunitarios y dar vales de comida para personas en estado de necesidad alimentaria.

Lo anterior con el fin de garantizar apoyos alimentarios a las personas que están en condiciones de vulnerabilidad durante la pandemia por Covid-19.

Indicó que durante los meses de marzo y abril, el Inegi realizó la primera Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE), en la cual se obtuvo que la población ocupada en el país bajó de 57.4 millones de personas en marzo de este año, a 45.4 millones de personas en abril.

“La seguridad alimentaria es una de las áreas más afectadas por la disminución del poder adquisitivo -situación que está ocurriendo debido a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19-, pues las familias enfrentan gastos fijos, como el alquiler y transporte, y la alimentación se convierte en un espacio de ajuste”, recalcó.

En este sentido, Manzanilla Prieto exhortó a los gobiernos estatales y municipales, para que en el ámbito de sus atribuciones, establezcan mecanismos de coordinación para facilitar la instalación y operación permanente de bancos de alimentos, comedores comunitarios y vales de comida a favor de las personas y grupos vulnerables y en estado de necesidad alimentaria.

Además de que los ayuntamientos deberán emitir la normatividad necesaria a fin de que los mercados y centrales de abasto puedan contribuir con mercancía no vendida y en buen estado a la conformación de los bancos de alimentos.

Asimismo, dentro del punto de acuerdo pidió a los Congresos de las Entidades federativas, para que en el ámbito de sus atribuciones, revisen la legislación aplicable a los bancos de alimentos, comedores comunitarios y vales de comida a favor de las personas en estado de necesidad alimentaria, con la finalidad de crear las condiciones necesarias para su instalación y operación eficaz y transparente.

Finalmente, se contempla la solicitud al Instituto Nacional Electoral (INE), para que emita los lineamientos necesarios que permitan a las y los funcionarios públicos de los diferentes niveles de gobierno, y a las y los representantes populares, el coadyuvar con recursos propios, para la instalación y operación de bancos de alimentos, comedores comunitarios y vales de comida para personas en estado de necesidad alimentaria.