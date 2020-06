IEE revisará si Rivera y 6 servidores incurrieron en promoción personalizada

Your browser does not support the video tag.

El IEE revisará si la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, junto con tres funcionarios y al menos tres regidores violaron el artículo 134 de la Constitución al difundir promoción personalizada por emitir videos con imágenes, nombres y voces de ellos.

Lo anterior, a solicitud de la regidora panista, Luz del Carmen Rosillo Martínez, quien consultó al Instituto Electoral del Estado (IEE) si siete videos, publicados del 24 de marzo al 12 de mayo, donde aparecen los siete servidores públicos no violan lo previsto en la carta magna.

En el primer material expuesto por la concejal, aparecen 12 regidores, encabezados por Ángel Rivera Ortega, del PT, y Joaquín Espidio Camarillo, de Morena, invitando a los ciudadanos a quedarse en casa por la pandemia a causa del Covid-19.

#PrevenciónCoronavirus | Te compartimos algunas de las recomendaciones emitidas por el Comité para la Prevención y Continuidad de Operaciones. pic.twitter.com/eV1InlCZff — Regidores Puebla (@RegidoresPue) March 24, 2020

El segundo es el referente a la pugna entre el ayuntamiento y el gobierno del estado por la seguridad, en el que salen Rivera Vivanco; Lourdes Rosales Martínez, secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC); René Sánchez Galindo, secretario de Gobernación Municipal (Segom) y Liza Aceves López, secretaria del ayuntamiento.

En el tercer, cuarto y quinto videos, se ven a la presidenta municipal hablando sobre las finanzas del municipio, un fondo de apoyo para suficiencia alimentaria y sobre la coordinación con el gobernador Miguel Barbosa.

Secretario ejecutivo del IEE, a cargo

En los otros dos, aparecen los regidores de Morena: Iván Herrera Villagómez, informando de la entrega de despensas por la pandemia y Patricia Montaño Flores, quien habla de las finanzas sanas para atender la pandemia por el Covid-19.

En estos últimos días, comenzamos con la entrega de 27 mil despensas hasta alcanzar la meta de 37 mil apoyos a las familias poblanas más vulnerables en esta contingencia. Seguimos ocupándonos en salvaguardar el bienestar de las y los poblanos.@RegidoresPue pic.twitter.com/kw6QVvxuHy — José Iván Herrera Villagómez (@JIvanHerrera_) May 5, 2020

https://twitter.com/RegidoresPue/status/1260260707414745088?s=20

En respuesta, este lunes, el IEE realizó una sesión especial en la que exhortó a las autoridades de los tres niveles de gobierno, así como a los funcionarios públicos a no vulnerar la normatividad y el artículo 134 de la Constitución nacional y local, a fin de que no realicen la difusión personalizada de apoyos a las familias poblanas con motivo de la contingencia.

También, el Consejo General propuso el escrito de Rosillo Martínez al Secretario Ejecutivo, César Huerta Méndez, para que verifique el contenido de los datos aportados y ordene la realización de las diligencias que estime necesarias, en caso de ser procedente.

Cabe mencionar que el artículo 134 señala que: La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Este medio buscó la postura del ayuntamiento, pero señaló que no emitirá una postura sobre este tema.