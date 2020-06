Grupo de Yeidckol rechaza que gobierno se endeude como dice Ramírez

Your browser does not support the video tag.

Un grupo de morenistas, encabezados por Yeidckol Polevnsky Gurwitz, secretaria general del CEN de Morena y aspirante a presidirlo, se expresaron a favor de la austeridad del gobierno federal y en contra de que contrate deuda, como planteó Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente provisional.

Lo anterior, este lunes a través de un pronunciamiento publicado en redes sociales con el título “En tiempos de definiciones”, donde los firmantes, que dicen ser más de 500, respalda la Austeridad Republicana aplicada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, fundador de dicho partido.

En cambio, rechazan las “opiniones que a título personal” ha expuesto Ramírez Cuéllar, diputado federal con licencia que funge como presidente interino del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), con la encomienda de organizar la reposición de la elección interna para renovar las dirigencias del partido.

En este sentido, dicen no al aumento de impuesto, al cese del pago de cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), al aumento a la deuda pública ni a la “irrupción por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Estos dos últimos puntos, en referencia, por una parte, a los señalamientos de Ramírez Cuéllar sobre que la austeridad del gobierno federal sería “insuficiente” para atender las consecuencias de la pandemia de Covid-19, por lo que sostuvo que el gobierno federal precisa un préstamo.

Al respecto, el presidente López Obrador discrepó y reviró que ahora es el gobierno quien debe “apretarse el cinturón”.

El otro punto tiene que vez con la propuesta del también exlíder del Barzón para que el INEGI “entre” a medir la riqueza de los mexicanos, lo cual también recibió el rechazo del presidente y de un amplio sector de Morena.