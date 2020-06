Gobierno propone a Seade, negociador del T-MEC, para dirigir OMC

Your browser does not support the video tag.

El Gobierno de México impulsará la candidatura de Jesús Seade Kuri, quien fue el representante de México en la negociación para concretar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), para que sea el nuevo director de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Así lo dio a conocer este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de un mensaje en video, donde refirió que la postulación ya fue presentada por la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, a través de la representación de México ante la OMC, en Suiza, y será apoyada por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón.

Sobre Seade Kuri, quien actualmente es subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el mandatario destacó que es un internacionalista experto en las relaciones comerciales y que ya ha estado como subdirector en la organización.

“Acaba de ayudarnos para lograr la firma del tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Es un negociador equilibrado, profesional, íntegro, honesto. Es partidario de que haya entendimiento entre los países para facilitar las relaciones comerciales. Que no haya obstáculos y que tengamos una economía global (…) con libre comercio, sin monopolios,donde todos los países (…) podamos participar en las actividades comerciales”, expuso

Seade Kuri forma parte del gobierno de López Obrador desde 2018, cuando trabajó junto a los negociadores de la administración del expresidente Enrique Peña Nieto para concretar la firma del acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá.

Posteriormente, negoció durante un año modificaciones al proyecto, a fin de que fuera aprobado por el partido Demócrata en Estados Unidos, lo cual ocurrió en enero de este 2020, a fin de que el T-MEC entre en vigor el 1 de julio próximo.