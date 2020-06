Your browser does not support the video tag.

Por encuesta de Meba, Morena pierde un potencial aliado en Puebla

Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que dos ex alcaldes que hundieron a Xicotepec comienzan a promoverse con miras al 2021}

Hace unos días el dirigente de un partido político en Puebla se sorprendió de los resultados de una encuesta contratada a una firma de la Ciudad de México: Mendoza Blanco & Asociados (Meba).

El estudio demoscópico pretendía ayudar al dirigente de este partido político a evaluar cómo jugarla en los comicios locales del 2021 donde se elegirán diputados al Congreso local y presidentes municipales.

Su intención inicial fue medir el desempeño de los alcaldes emanados de su partido, en caso de que pretendieran reelegirse, por lo que en estos municipios del llamado Triángulo Rojo y la región de Ciudad Serdán la muestra fue mayor.

Los resultados de la encuesta de Meba lo sorprendieron, pero sobre todo lo alertaron de no intentar una alianza o coalición con Morena en los comicios de 2021, porque entonces perderían las pocas presidencias municipales que tienen.

El origen de la virulencia barbosista contra Tony Gali

Jorge Rodríguez en su columna A Puerta Cerrada, publicada en El Sol de Puebla, señala que hay más evidencia para entender por qué el gobernador Miguel Barbosa hizo de José Antonio Gali un tema recurrente en sus mañaneras de la semana pasada, al acusarlo de malversar 220 millones de pesos etiquetados para la reconstrucción de viviendas dañadas por el sismo de 2017. Antes de la recomendada cuarentena, que obligó a las empresas encuestadoras a realizar sus estudios de opinión por teléfono, hubo un ejercicio demoscópico en tierra que puso a Gali en la punta de los aspirantes para la contienda por la presidencia municipal de Puebla en el 2021.

Entre el 13 y el 15 de marzo, cuando todavía no existían restricciones físicas por la presencia del coronavirus en el estado, el Centro de Estudios Consultivos realizó una encuesta para medir el potencial de voto de los aspirantes a la alcaldía de la capital, a través de mil 548 entrevistas, que ganó Morena como partido político, con sus asegunes, pero José Antonio Gali como precandidato.

Morena obtuvo el 28.5 por ciento de las preferencias entre los eventuales electores de la capital, con miras a la elección de alcalde del próximo año, contra 19.7 por ciento del PAN y un lejanísimo 6 por ciento del PRI, que quedó en tercer lugar.

Lo interesante es que el 41 por ciento de los encuestados respondió que no sabe o que ninguno, por ahora, lo que significa que al menos dos de cada cinco habitantes del municipio no ha definido su voto y que de lo que ese porcentaje defina dependerá en gran medida la identidad del partido o del candidato ganador.

Si la disputa fuese entre alianzas partidistas, con Morena a la cabeza del PES, el Verde y el PT, y el PAN como líder de PSI, Compromiso por Puebla, Movimiento Ciudadano y PRD, la diferencia en favor del partido lopezobradorista se acorta a solo 7 puntos porcentuales, quedando, incluso así, el mismo 41 por ciento de indecisos.

Con un estilo golpista, delegado de Morena desconoce a dirigentes y se apropia de prerrogativas

Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que la designación de Carlos Alberto Evangelista Aniceto –a finales de mayo pasado– como delegado especial de Morena, en lugar de mejorar el desarrollo del partido, ha metido a esta fuerza política en una severa crisis legal y de disputa de las prerrogativas. El nuevo directivo, con un estilo golpista, ha desconocido y desplazado a miembros del Comité Ejecutivo y ha dispuesto de los fondos públicos del mismo, sin que hasta ahora el Instituto Nacional Electoral (IEE) reconozca un cambio de dirigentes en dicha agrupación.

En marzo de este año, a los dos días de haber llegado al cargo de presidente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar emitió un acuerdo –sin el aval de los órganos jurisdiccionales del partido– mediante el cual desconocía a varios dirigentes estatales del partido, entre ellos a Mario Bracamonte Gonzáles, quien es el líder morenista en Puebla.

El problema es que el acuerdo en cuestión primero fue publicado en la página oficial de Morena y luego desapareció de la misma. Por tanto, el documento no se puede consultar y obviamente tampoco impugnar.

Lo más grave, es que hasta la fecha no ha sido notificado de manera oficial a Bracamonte ni al resto de la dirigencia local del partido. Y tampoco se ha sabido que tenga el aval de los órganos de gobierno de la fuerza política del lopezobradorismo. Eso mismo pasa con otras 14 dirigencias estatales.

Tan es así que el INE sigue reconociendo como dirigentes a Bracamonte y los miembros del Comité Ejecutivo de Puebla. Por tanto, son los responsables de administrar y comprobar las prerrogativas del partido, además de ostentar la representación jurídica.

Sin ninguna aspiración más

Alejandro Mondragón en su columna Al Portador, publicada en Status Puebla, señala que e estilo es el hombre mismo”, decía Georges Louis Lecrerc, conde de Buffon.

Y eso es lo que define a los gobernantes. Quizá por lo mismo, la clase política poblana sigue sin encontrarle la cuadratura a la forma de ejercicio del poder de Luis Miguel Barbosa.

Deberían leer, una y otra vez, su discurso de toma de posesión donde dejó en claro lo que se planteaba en su administración. A nadie engañó, menos ocultó que iba a meter a la cárcel a los beneficiarios del morenovallismo.

Estableció que las fiscalías contarían con dientes para desmantelar el modelo de negocio que favoreció a toda una estructura que ahora incurre al denuesto personal y el ataque sistemático, porque cerró la llave del dinero.

El punto de inflexión para hallarle la cuadratura al círculo radica en algo que en política vale oro: la aspiración.

Alfaro: al estilo Moreno Valle

Valentín Varillas en su columna La Tempestad, publicada en Status Puebla, indica que el gobernador de Jalisco quiere ser presidente de la República.

Es evidente, se nota.

Desde su pequeño coto de poder, como en su momento lo hizo Enrique Peña Nieto, Enrique Alfaro quiere dar el salto a ”la grande”.

Le ayuda el hecho de que la oposición nacional, sufra de una terrible e irremediable escasez de perfiles con potencial de competirle a la 4T en el 2024.

Aquí aplica al pie de la letra aquello de que “en tierra de ciegos…”

El agandalle de Bartlett y CFE

Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que ¿Ha sido usted víctima de la Comisión Federal de Electricidad? Le pregunto esto porque algunos de los recientes recibos de luz que han llegado a las casas y negocios presentan aumentos, de más del 100 por ciento.

Aunque el 17 de abril de este año se emitió un decreto en el cual se establecía que los precios no se elevarían, la realidad es que quienes hicieron caso al “Quédate en casa” hoy enfrentan los costos del consumo en sus hogares.

Era obvio que al pasar más tiempo en casa, el consumo de luz sería mayor al promedio, sin embargo la CFE tiene un tarifario peculiar. En términos simples si consumes poco, el precio por kilowatts-hora es barato, pero si rebasas la “zona verde” el subsidio se reduce y por lo tanto cada kilowatts es más caro, por eso el aumento no es proporcional al gasto extra de luz que se ha hecho en estos meses de confinamiento.

Ante la incapacidad financiera de algunos poblanos para pagar sus recibos, la paraestatal que dirige Manuel Bartlett mostró su falta de sensibilidad y decidió cortar el servicio eléctrico a más de 34 mil poblanos.

Este agandalle, aunado al abuso en los cobros, obligó al gobernador Miguel Barbosa a anunciar que buscará una reunión con el director de la CFE.

