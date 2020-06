Your browser does not support the video tag.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reveló que cuatro estaciones del estado de Puebla se encuentran entre las 10 gasolineras o gaseras con los precios más bajos de gasolina, regular y premium, así como de gas LP, estacionario y en cilindro.

En el reporte “Quien es quien” en el precio de los combustibles de la dependencia, se dio a conocer que la estación ubicada en el bulevar Norte, a la altura de Plaza San Pedro, oferta la gasolina regular a 15.24 pesos por litro, mientras que la premium alcanzó los 15.18 pesos en la estación de la diagonal Defensores de la República, a la altura de Toyota Los Fuertes, ambas gasolineras en la ciudad de Puebla.

En tanto, el precio de gas LP estacionario más bajo de la zona centro y la zona del golfo lo reportaron dos gaseras de los municipios de Huitzilan, Puebla, al ofertar el litro a nueve pesos, mientras que el tercer precio más bajo de gas LP en cilindró se registró en una estación de Acatlán, a 16.08 el kilo.

El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla informó, durante la conferencia matutina, que el precio más bajo de gasolina regular fue de 14.89 pesos el litro, de la premium, 15.10 pesos, mientras que el gas LP estacionario fue de 7.55 pesos el litro y por cilindro a 14.80 pesos el kilo.

STPS Inspecciona empresas

En otro tema, la secretaría del Trabajo, María Luisa Alcalde Lujan, informó que visitó 329 centros de trabajo, de los cuales el 42 por ciento cumple con las medidas sanitarias para retomar actividades, mientras que el 34.35 no ha regresado, 16.41 sigue cerrado, 1.82 labora sin las medidas requeridas y 5.17 por ciento no se encontró en el domicilio referido.

Durante la “mañanera”, refirió que se visitaron empresas ahora consideradas como esenciales, en su mayoría fueron empresas de autopartes, el 51 por ciento, seguido por las de construcción, 25 por ciento, y finalmente de fabricación de equipo de transporte y minería, el 13 y 11 por ciento respectivamente.

Asimismo, refirió que se dio conocimiento a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) del 1.8 por ciento de empresas que laboran fuera de la norma, mientras una empresa no permitió la visita de la dependencia federal, por lo que se dio Vista al Ministerio Público (MP).

También, la secretaria adelantó que desde este 8 y hasta el próximo 12 de junio la STPS realizaría inspecciones a 80 centros de trabajo donde se presentó el mayor número de incapacidades por enfermedades respiratorias y sospechas de Covid-19.