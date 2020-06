Your browser does not support the video tag.

Hasta abril, el uso de armas de fuego en lesiones culposas disminuyó 22 por ciento en Puebla respecto a los primeros cuatro meses de 2019, al pasar de 177 a 138 casos, pero en los feminicidios, perpretados también con pistolas hubo un incremento del 50 por ciento, pues fueron 4 contra 6 hechos.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), en el estado el uso de armas punzocortantes en los feminicidios también aumentó, pues de enero a abril de 2019 hubo 5 casos y para el mismo período de este año fueron 6.

En lo que va de 2020, el Sesnsp tiene el registró de 25 feminicidios en la entidad, por lo que el 24 por ciento ocurrió con arma de fuego y otro 24 por ciento con arma blanca, mientras que en los 13 restantes se ocupó otro elemento como arma homicida.

Respecto a las lesiones dolosas con arma blanca en territorio poblano se pasó de 99 a 112, lo que representó un aumento del 13.3 por ciento.

Por otra parte, en el tema de los homicidios dolosos ocurridos en la entidad hubo una disminución del 18 y del 19 por ciento, tanto en las armas de fuego y blancas utilizadas en estos ilícitos.

Según las cifras del Secretariado Ejecutivo, las carpetas de investigación por homicidio doloso con arma de fuego pasaron de 269 a 220, mientras que con arma punzocortante fueron 42 contra 34.

14% más pistolas en feminicidios del país

A nivel nacional, las investigaciones por feminicidios con arma de fuego aumentaron 14 por ciento, pues pasó de 57 en los primeros cuatro meses del año pasado a 65 hasta abril de 2020.

Por el contrario, las armas blancas involucradas en feminicidios pasaron de 62 a 57, es decir hubo una reducción del 8 por ciento en su uso.

En las lesiones dolosas, la utilización de las armas de fuego y punzocortantes disminuyeron 16.3 y 15.6 por ciento, respectivamente.

Mientras que las carpetas de investigación de homicidios dolosos con arma de fuego aumentaron 4.1 por ciento y con cuchillo u otra arma blanca bajaron 10.1 por ciento.