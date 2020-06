Your browser does not support the video tag.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) actualiza su archivo digital para que todas las quejas interpuestas puedan ser consultadas y los afectados den seguimiento a su caso a través del portal web del organismo.

El seguimiento, que será también calificación por parte de las víctimas, está asociado al propósito de renovar a la CNDH para hacerla una auténtica “defensoría del pueblo” y cumplir así con principios como la apertura, accesibilidad y transparencia, de manera que sea fácil y expedito el procedimiento de presentación y consulta de quejas

Con la modernización digital, sus procedimientos de atención al público y a los quejosos, para que el pueblo de México tenga la posibilidad de tener estos datos a su disposición

La alternativa de interponer una queja “en línea” es un procedimiento aplicado a partir de enero de 2019, por lo que su actualización, ahora, garantizará su correcto funcionamiento, porque a partir de ahora no sólo se podrá interponer una queja sino consultar su estado procesal, con herramientas a su alcance y de fácil acceso.

El propósito es garantizar el adecuado flujo de información de un expediente y que se refuerce el trabajo conjunto interno y entre las Direcciones Generales de las seis Visitadurías y la Dirección General de Quejas, Recomendaciones, Orientación y Transparencia, al tiempo que se promueve la actualización del archivo digital y, principalmente, se consigue un acceso eficiente para lo cual se deben reforzar los canales de interacción, como es el caso del sitio web oficial del organismo.

La posibilidad de dar seguimiento de las quejas interpuestas es producto del desarrollo de competencias que permiten entender que en un proceso de análisis y fortalecimiento institucional, el seguimiento y evaluación están asociados a un objetivo estricto de rendición de cuentas y transparencia.

Los cambios se procesan y están disponibles en la página oficial, así como también se encuentra disponible el Sistema Nacional de Alerta, un programa que permite detectar la repetición de quejas presentadas en contra de autoridades federales en una entidad federativa y la frecuencia con que se violan los derechos humanos.

Esta información permite orientar los esfuerzos de la CNDH hacia situaciones que representan una alta incidencia de violaciones a los derechos humanos, ya sea por ubicación geográfica, hecho violatorio, autoridad o sector.

Los resultados de los indicadores se pueden consultar en la página web de la CNDH, en el micrositio de este sistema.