Tras confirmar que su director general, Zoé Robledo Aburto, tenía el coronavirus que causa Covid-19, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer que otros tres altos funcionarios también dieron positivo, por lo que ya están en aislamiento domiciliario.

A través de un breve comunicado, detalló que se trata del secretario general del IMSS, Javier Guerrero García; el director de Finanzas, Humberto Pedrero Moreno, y el titular de la Unidad de Evaluación de Delegaciones, Héctor Robles Peiro, quien además fue exalcalde de Zapopan.

«Los tres funcionarios se encuentran asintomáticos, en buen estado de salud y desde el confinamiento domiciliario trabajan y coordinan las responsabilidades de sus áreas», informó.