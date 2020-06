No más huachicoleo fiscal // Abogánsters en la mira

Carlos Fernández Vega en su columna SA, publicada en La Jornada, indica que desde el inicio mismo de su administración el presidente López Obrador ha sido muy claro en materia tributaria: se acabó el “ huachicol de cuello blanco”, no más prácticas abusivas, excesivas e injustas, y recordaba que tan solo en las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto las condonaciones fiscales a contribuyentes privilegiados sumaron más de 400 mil millones de pesos y de ese monto 54 por ciento –213 mil millones– se concentró en 108 grandes corporativos.

Se trata, dijo el mandatario, de acabar con privilegios fiscales, hacer valer la Constitución en la letra y en el espíritu de que todos tenemos que contribuir y debe haber una recaudación con el principio de progresividad, que deben contribuir más los que obtienen más ingresos; en este caso, muy al contrario, los de mero arriba en algunos casos no pagaban impuestos o cuando pagaban se les devolvía. Eso se termina a partir del día de hoy; no va a haber condonaciones de impuestos.

A esa decisión en defensa de los intereses nacionales, los otrora beneficiarios de dichas prácticas –58 de ellos cotizantes en la Bolsa Mexicana de Valores– la llaman violación del estado de derecho, terrorismo fiscal, persecución y demás calificativos, porque se les acabó una de sus minas de oro, el compadrazgo, la corrupción tributaria, el intercambio de favores entre políticos y grandes consorcios a costillas de la miseria de millones de mexicanos.

Hace poco más de un año el presidente López Obrador firmó el decreto para acabar con el “ huachicol de cuello blanco” y eliminar las condonaciones de impuestos a grandes contribuyentes, porque se ha abusado de ese procedimiento, y por aquellos ayeres en este espacio se anotó: ¿qué empresas tienen mayor peso en la Bolsa Mexicana de Valores? Entre otras, América Móvil (Carlos Slim), Fomento Económico Mexicano (familia Garza Lagüera), Grupo México (Germán Larrea), Cementos Mexicanos (Lorenzo Zambrano, hasta su muerte), Televisa (Emilio Azcárraga), Grupo Salinas y Walmart de México. Ellas representan 63 por ciento del citado índice de precios y cotizaciones del mercado bursátil mexicano. También aparece Kimberly Clark, de Claudio X. González Laporte, cabeza visible del golpismo. Y varias de ellas ya pagaron los pendientes.

Pues bien, ahora, por primera vez en muchísimo tiempo, una institución como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) obedece a políticas de Estado, más que al sector privado, para cuidar los recursos públicos y darles un uso conforme a las políticas de la administración; piso parejo para todo mundo, sin privilegios, preferencias, beneficios y condonaciones, de acuerdo con la titular de dicha institución, Raquel Buenrostro.

Aquí la columna completa

Las ruinas del PRD

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, señala que a treinta y un años de su fundación, cumplidos con más pena que gloria el pasado 5 de mayo, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) vive una prolongada agonía. Virtualmente vaciado de simpatizantes, militantes, contenidos y perspectiva por el obradorismo que hoy gobierna el país, el PRD es ya un sol azteca (tal ha sido su emblema) oscurecido, apagado, intrascendente.

Ayer, por ejemplo, la directiva del Senado de la República formalizó la disolución del grupo parlamentario perredista, pues el mínimo de miembros de una fracción partidista es de cinco y hoy no cuenta más que con tres. El coordinador de esa menudencia es Miguel Ángel Mancera, quien llegó a ser jefe de gobierno de la Ciudad de México y ahora se “coordina” a sí mismo y a dos sobrevivientes, Juan Manuel Fócil Pérez y Antonio García Conejo.

En estricto sentido, Mancera no es perredista y ni siquiera fue postulado al Senado por el partido “de izquierda” sino por Acción Nacional y no por la Ciudad de México sino por Chiapas. También fue disuelta la ficción en cuanto al Partido Encuentro Social (PES), que tiene un senador más que el PRD (cuatro, contra tres del sol azteca), pero aún así no le alcanza para mantenerse como grupo parlamentario, con los privilegios económicos y prerrogativas que acompañan a tal etiquetación. El PES perdió en 2018 su registro como partido político nacional pero, aliado a Morena-AMLO y beneficiado de esos entendimientos, le mantuvieron sus “grupos parlamentarios” ¡sin partido con registro!

En la cámara federal de diputados, el PRD tiene once de los quinientos asientos (seis son de mayoría relativa y cinco de representación proporcional) y su coordinadora es la jalisciense Verónica Juárez Piña. Bueno, el PRD tampoco tiene un dirigente nacional sino una especie de colectivo que descansa en Ángel Ávila.

Y, por si algo faltara al “sol azteca”, su registro como partido político nacional está en una especie de subasta con pocos o ningún interesado, pues lo ha puesto a disposición del nuevo grupo Futuro 21, pero varios de los participantes en ese intento de frente electoral antiobradorista tienen sus propios registros partidistas. El PRD, ya fue.

Aquí la columna completa

El movimiento de Lilly

Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, indica que la llegada de Lilly Téllez a la bancada del PAN en el Senado dista mucho de ser solo un tema de polémica; es un golpe incuestionable a la radicalización al proyecto lopezobradorista que cada vez se aleja más del “movimiento amplio” de cambio que le ofreció a los mexicanos, en el que cabían distintas expresiones ideológicas, para volverse un Gobierno donde los radicales de izquierda han tomado cada vez mayor control en la definición de las políticas públicas. La periodista que ya ganó una elección por mayoría en Sonora, que se sumó a la coalición Juntos Haremos Historia y que terminó chocando en el Senado con las posiciones más extremas de los morenistas, hoy realiza un movimiento estratégico, que no solo la rescata del ostracismo de ser senadora “independiente”, sino que además la habilita como posible candidata a la gubernatura de Sonora.

Téllez podría ser candidata de una coalición opositora en los comicios sonorenses encabezada por el PAN, pero a la que podrían sumarse también Movimiento Ciudadano e incluso el PRI, para enfrentar al casi seguro candidato de Morena, Alfonso Durazo. Y es ahí donde el movimiento que acaba de hacer la senadora exmorenista cobra una dimensión interesante: Lilly sería una candidata mediáticamente muy atractiva, con arraigo y ampliamente conocida en Sonora, que le complicaría sin duda el panorama a un Durazo que, con su pésimo desempeño en la Secretaría de Seguridad Federal y cifras cada vez más altas de asesinatos, feminicidios, inseguridad y una violencia del narcotráfico desbordada en casi toda la República, tendría la competencia en serio de un bloque opositor con una candidata muy popular.

Si a eso se le suma el desgaste inevitable que sufrirá la popularidad de López Obrador por los efectos de la pandemia del coronavirus y la difícil situación económica y de desempleo que se avizora con una caída del PIB por arriba del 8% negativo –ayer miércoles una encuesta de Enckoll ya ubicaba al Presidente con 45% de aprobación, por primera vez por debajo de la barrera de 50% y con un nivel de desaprobación de 55% de los encuestados– además del debilitamiento de Morena y su caída en las encuestas de intención del voto, entonces el llamado “efecto López Obrador” se va a diluir en los comicios estatales y no tendrá la misma fuerza que tuvo en el 2018, en donde por cierto la misma Lilly Téllez se benefició del aura del entonces candidato morenista.

Aquí la columna completa

Ley Bonilla II

Ricardo Raphael en su columna Política Zoom, publicada en El Universal, señala que a Jaime Bonilla Valdez nada lo detiene. Ha de creer que porque tiene mayoría en el Congreso local de Baja California puede hacer lo que se le da la gana.

Sin preocupación lo tiene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo haya reconvenido por cometer un “fraude post-electoral” cuando, con la primera ley bautizada con su nombre, quiso extender a cinco años un mandato que las urnas le habían conferido por tres años.

La exhibida fue grande. Arturo Zaldívar consideró que esa pretensión era “un gran fraude a la Constitución y al sistema democrático.” Luego el titular del Poder Judicial de la Federación arremetió contra la legislatura local argumentando que “el Congreso de Baja California alteró los resultados de un proceso electoral concluido, al decretar, por ley, que un gobernador electo por dos años ejercería el cargo por cinco.”

Pues de nuevo, ese mismo Congreso, —bajo las órdenes arbitrarias de Jaime Bonilla— se prepara para saltarse otra vez las trancas democráticas.

De acuerdo con la ley vigente el siguiente mandato de gobernador de Baja California debería comenzar el primero de noviembre de 2021 y concluir el 31 de agosto de 2027. Sin embargo, una iniciativa de ley presentada el lunes de la semana pasada propone que la próxima gubernatura concluya en 2024.

Aquí la columna completa

México de narcoserie

Héctor De Mauleón en su columna En Tercera Persona, publicada en El Universal, indica que la policía comunitaria de Tlacotepec advirtió, hace más de tres meses, que si el líder del Cártel del Sur, Isaac Navarrete Celis, no era detenido por el gobierno de Guerrero en un plazo de 30 días, sus hombres entrarían al municipio de Leonardo Bravo a cazarlo.

Navarrete Celis, conocido como El Señor de la I, respondió con un audio que circuló ampliamente en Iyotla, Chichihualco y Tepozonalco: “Si siguen viniendo, van a seguir cayendo”.

Los dos grupos se disputan, en la puerta de entrada a la Montaña, el control de la siembra y el trasiego de amapola, así como la “venta de protección” a las compañías mineras de la zona.

Desde la tarde del martes 26 de mayo, habitantes de Tepozonalco reportaron al 911 que dos grupos armados habían iniciado un tiroteo. El enfrentamiento duró hasta el viernes 29. Ninguna autoridad, ni local ni federal, intervino. La gente se refugió en sus domicilios. Numerosas familias se metieron al monte, y fueron a ocultarse a Chichihualco.

Cuando policías estatales, y elementos de la Sedena y la Guardia Nacional hicieron al fin un recorrido de inspección, el paisaje era desolador. Hallaron camiones y camionetas incendiadas a orillas de la carretera. Al llegar a la entrada de Tepozonalco, reportaron “una casa rosa quemada”. Afuera había tres camionetas y una moto totalmente calcinadas.

Aquí la columna completa

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, señala que 1. El lado oculto de la historia. Carlos Miguel Aysa González, gobernador de Campeche, se quiso lucir el mismo día de la visita presidencial. Dio a conocer un subsidio en la tarifa del servicio eléctrico e indicó que este descuento se desprende de un apoyo conjunto de Presidencia de la República y de la CFE. Qué bueno, porque de manejarse sólo con el talento financiero estatal, sería otra ruina a su cuenta. Pues se olvida que no sólo la ampliación del malecón fue la única “megaobra” con costos inflados por la administración de Alejandro Moreno Cárdenas, sino también la reconstrucción del parque Moch Cohuó, que consumió 162% más recursos de lo presupuestado. De esto no habló con el Presidente. Hay temas que no se le dan a Aysa. Ni las inversiones, ni gobernar bien.

2. La irracionalidad. Francis Anel Bueno Sánchez, diputada por el distrito 16 de Colima visitaba la comunidad de Tamala, en Ixtlahuacán, haciendo labores de sanitización, cuando fue privada de la libertad por sujetos armados, quienes se la llevaron en presencia de sus colaboradores. Sucedió el 29 de abril, sin embargo, se hizo público hasta el 14 de mayo, cuando la madre de la legisladora, Emma Sánchez, expuso en rueda de prensa en el Congreso estatal la desaparición de la diputada y exigió al gobierno de Colima encontrarla. Ya lo hicieron: apareció en una fosa clandestina. El gobernador debe muchas respuestas. Gricelda Valencia, senadora de Morena, pidió la renuncia de José Ignacio Peralta Sánchez, a quien reprochó estar más ocupado en ir en contra de las políticas del gobierno federal por la pandemia, que por atender lo que pasa en la entidad.

3. Como dice una cosa dice otra. La comunicadora Lilly Téllez se incorporó a la bancada del PAN en el Senado, anunció el coordinador parlamentario, Mauricio Kuri, quien le dio la bienvenida y aseveró que se trata de una mujer que ha sabido defender sus ideales. “Son muchas las coincidencias que nos unen con ella; la primera es que está consciente de que nuestro país debe de cambiar, pero para bien, para avanzar y jamás para retroceder”, aseguró. El PAN difundió una fotografía donde se ve a la senadora junto al líder de Acción Nacional, Marko Cortés, y al senador Mauricio Kuri. Lilly Téllez tuvo diferencias insalvables con Morena, el partido que la llevó al escaño. Mal cuando la noticia es el brinco de partido a partido y no la labor legislativa.

Aquí la columna completa

La columna Trascendió, publicada en Milenio, indica que la disolución de las bancadas de PRD y Encuentro Social en el Senado sorprendió a sus coordinadores Miguel Ángel Mancera y Sasil de León, a grado tal que después de la notificación de la Comisión Permanente ninguno quiso fijar su postura ni revelar el destino que tendrán sus legisladores. Las cuatro del PES, en todo caso, pueden adherirse al grupo mayoritario de Morena, pues desde hace varios meses asisten a las reuniones de la fracción, que por cierto ayer perdió a una integrante con la nada novedosa partida de Lilly Téllez al PAN.

Que el caso de los tres perredistas, en cambio, es incierto y aunque Miguel Ángel Mancera escribió en Twitter que los seguirá representando en la Comisión Permanente, la verdad es que dependerá de lo que negocie con el morenista Ricardo Monreal, con quien había pactado que la bancada se mantuviera aun sin equipo completo. Qué lejos aquellos días en que el ex jefe de Gobierno jugaba beisbol con AMLO, combatía a Marcelo Ebrard con todo el respaldo del aparato perredista y hasta creyó poder ser candidato presidencial, antes de que se lo chamaquearan Ricardo Anaya y Alejandra Barrales.

Aquí la columna completa