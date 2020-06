Habitantes de La Resurrección fijarán un plazo para que el ayuntamiento de Puebla resuelva la duplicidad del registro de predios, pues señalaron que la destitución de la directora de Catastro, María Luisa de Ita Zafra, “no resuelve» su problema.

Uno de los propietarios, Alfredo Pérez Juárez, comentó a Ángulo 7 que el cambio de titular por parte de la Comuna no significa que su problema vaya a ser solucionado, pues “eso a nosotros no nos ayuda en nada. Lo que nosotros pedimos es que nuestras cuentas prediales las den de alta”.

Precisó que el próximo domingo, los dueños realizarán una asamblea en la junta auxiliar, para fijar un plazo para que la administración de Claudia Rivera Vivanco muestre avances sobre la materia; precisó que si la Comuna no les da respuesta, entonces buscarán hacer una movilización, cuya fecha no dio a conocer.

Comentó que de continuar la situación, harán responsable a la administración municipal ante algún posible contagio que pueda ocurrir entre ellos durante la manifestación.

Además de dar de alta sus predios, pidió la cancelación del registro de Carlos Juárez Camacho, quien, mencionó, en 2018 registró las 170 hectáreas a su nombre, cuando éstas ya eran de su propiedad, situación que provocó que Catastro tuviera dos registros sobre el mismo espacio, ocasionando que los colonos fueran desconocidos como dueños.

Explicó que la situación durante la alcaldía de Eduardo Rivera Pérez, en 2012, cuando a algunos propietarios no les aceptaron el pago de predio por fallas en su sistema; fue hasta 2018, en los últimos meses de la administración de Luis Banck Serrato, cuando De Ita Zafra les comentó que “ya no eran dueños del terreno”, debido a la existencia del otro registro.

Precisó que la ahora exdirectora les recomendó que buscaran a un abogado para resolver el conflicto; “yo no tengo que ver nada, a mí me dijeron que ustedes ya no son dueños y que los diera de baja en el sistema. El nuevo dueño no sé quién es. Esto lo tienen que resolver ante los tribunales”, les dijo de Ita Zafra.

No los reconocen por duplicidad de predio

Explicó que ante tal situación, presentaron un oficio a Bank Serrato, sin obtener respuesta, siendo que hasta el 25 de mayo, De Ita Zafra les reiteró, a través de un documento, que no podían reconocerlos como legítimos propietarios, pues “no se tiene identificado al sujeto” que ostentaba como nuevo dueño.

Resaltó que Juárez Camacho, a quien señala de propietario ilegítimo, presentó su registro por las 170 hectáreas en 2018, el cual, aseguró, fue avalado por la Notaría número 9, aun cuando algunos lugareños han tenido las tierras a sus nombres desde 1963.

El propietario indicó que buscan acciones concretas, pese a que el pasado 3 de junio la Comuna se comprometió a gestionar el reconocimiento catastral de dicho polígono, para darle el derecho a quienes tuvieron el registro previo.

Al respecto, este jueves, el titular de Gobernación (Segob) estatal, David Méndez Márquez, indicó que tenían información de que la directora ya estaba bajo investigación por su comportamiento “anómalo”, luego de que el ayuntamiento dio a conocer su destitución el día 3.

Por su parte, la regidora Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, comentó en entrevista a este medio que no debería despedirse a la funcionaria, ya que existen “dudas” sobre a quiénes pertenecen las propiedades, por lo que “debería” resolverse cuando concluya la cuarentena por el Covid-19, pues las oficinas de catastro están cerradas y no hay alguien del área que “pueda aclarar el asunto”.

Este medio pidió al área de Comunicación del ayuntamiento confirmar la salida de Ita Zafra, sin embargo, al cierra de esta edición, no se obtuvo respuesta.