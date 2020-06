Época de pronósticos // ¿Cuál será el bueno?

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, señala que en esta época de pronósticos, desde los más pesimistas hasta los más optimistas, el presidente López Obrador aporta el suyo: el trimestre más difícil será el actual y la recuperación se iniciará ya en este mes, porque algunas industrias reiniciarán operaciones y a principios de julio entrará en funcionamiento el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Abril, mayo y junio es el periodo con la situación más difícil, más complicado que en enero-marzo, pero a partir de julio vamos hacia adelante.

Ese es el pronóstico presidencial, apoyado, dice, porque estamos bien en la recaudación: en el periodo enero-mayo vamos a tener una superior en alrededor de 70 mil millones de pesos con relación al mismo periodo del año pasado; las ventas de los comercios no se han desplomado y ya hablábamos del empleo, ya hubo días en mayo en que no se perdieron empleos, al contrario, se crearon, pocos, pero hubo nuevos inscritos en el Seguro Social.

Sobre este último tema, el mandatario detalló: “hablaban de millones de empleos perdidos por la pandemia. Según los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en abril se perdieron 550 mil empleos, de 20 millones 500 mil trabajadores inscritos en el IMSS, pero el dato que tengo adelantado –que se va a dar a conocer el 12 de junio– apunta a una disminución en la pérdida de empleos, vamos a perder en mayo menos de 350 mil empleos. Estimo que si nos va bien no va a superar el millón de empleos perdidos por la pandemia”.

Además, López Obrador dijo que hay sectores políticos que quisieran que se desplomara por completo la economía nacional y no les está resultando. Sus pronósticos no tienen que ver con la realidad. Hablaban de que nos íbamos a caer más de 3 por ciento en la economía nacional y el primer trimestre fue 1.2; decían que el peso se iba a devaluar por completo; tenían el pronóstico de que llegaría a 30 pesos por dólar; llegó a poco más de 25 y ha bajado; está en 22 pesos por dólar, así se cotizó ayer.

La visión presidencial apunta hacia una recuperación económica, con alto contenido social y lo más rápida posible, pero en vía de mientras el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico –de cuyo análisis se toman los siguientes pasajes– considera que “el momento que definirá el rumbo del país en la siguiente década ha llegado: ¿qué México emergerá de la recesión exacerbada por la pandemia de Covid-19?

Aquí la columna completa

Sesenta mil documentos de prueba

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que es amplio el abanico de arreglos a los que puede llegar el aparato judicial de Estados Unidos con sus acusados, sobre todo si el curso de un proceso y su eventual desenlace conllevan significados políticos fuertes. Sin embargo, el volumen de imputaciones que los fiscales del país vecino dicen tener contra Genaro García Luna parece apabullante: casi sesenta mil documentos de pruebas, que incluyen correos electrónicos, comunicaciones interceptadas, transacciones financieras y fotografías. Además, se está en espera de más material proveniente de otros países, entre ellos México.

Claro es que un giro de última hora puede llevar a García Luna a acogerse a algún esquema de colaboración con Estados Unidos que aligere su penalidad y le evite la difusión oficial del material acusatorio, pero todo apunta a que el exsecretario de seguridad pública y su jefe, Felipe Calderón, supuestamente ignorante de todo lo que hacía García Luna, no podrán negar la colusión con el crimen organizado durante un sexenio de horror.

A la luz del desahogo que hoy se vive, marcadamente en internet, las piezas de crítica social y política que en su papel de comediante realizó en décadas pasadas el actor Héctor Suárez en la televisión comercial podrían parecer poco atrevidas o fácilmente asimilables por los poderosos entes mediáticos de la época, Televisa y Televisión Azteca.

Sin embargo, como sucedía con otras expresiones culturales, artísticas, periodísticas y de creación intelectual en general, los autores o ejecutantes de ciertas suertes críticas debían buscar y encontrar resquicios y circunstancias que permitieran colocar producciones polémicas en los estantes comunicacionales de los poderes superiores.

Héctor Suárez supo y pudo insertar un sello crítico en sus rutinas humorísticas en los horarios estelares de la televisión comercial y en ello definió su suerte. Fue vetado de las pantallas televisivas dominantes y entrampado en pleitos legales. Sufrieron, él y su familia, amenazas verbales y en una ocasión, pistola en mano, personas desconocidas le amagaron y exigieron que dejara de criticar a quien entonces ocupaba Los Pinos, Enrique Peña Nieto. Ayer falleció, a los 81 años de edad, deseoso aún de emprender nuevos proyectos, sobre todo a través de las redes sociales.

Aquí la columna completa

No es terrorismo, los convencemos: Buenrostro

Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, señala que la titular del SAT, Raquel Buenrostro, asegura que los pagos millonarios que han obtenido de grandes empresas no son producto del terror ni del terrorismo fiscal, sino de una labor de “convencimiento” que ella misma ha hecho con los presidentes del Consejo de Administración: “A la pregunta de si ¿es terrorismo fiscal? No es terrorismo fiscal, porque el empresario cumplido no se puede sentir amenazado y el que se sienta amenazado es algo que trae en su conciencia”, dijo ayer martes la jefa de la política fiscal de este Gobierno que en menos de un mes ha logrado recuperar más de 17 mmdp en pagos de adeudos de grandes contribuyentes.

Reveló a los diputados su estrategia para lograr pagos de adeudos millonarios como los de Walmart y Femsa, de más de 8 mmdp cada uno: ya no negocia con abogados o directores de las empresas, sino que recibe directamente en su despacho a los dueños o accionistas principales: “Cuando se le explica al presidente del Consejo de Administración, no al director general, al presidente del Consejo de Administración, porque es el que representa las acciones o el que tiene las acciones mayoritarias, cuando se sientan aquí y escuchan lo que nosotros tenemos y lo que les estamos planteando, es en automático: ‘tienes razón, voy a pagar’”, contó la jefa del SAT y ejemplificó que han tenido negociaciones de 8 meses con despachos de abogados, y con un presidente de Consejo de Administración 40 minutos bastaron para que aceptara pagar.

Los que se sienten presionados o hablan de “terrorismo”, precisó Raquel Buenrostro, son “los incumplidos” y aun así, no son todos. “Son los que terminan diciendo que no se les escucha… Unos son los abogados que dan las asesorías fiscales y que cobran muchísimo dinero para pagar el mínimo de impuestos. En realidad lo que proponen esos abogados a las empresas son defraudaciones fiscales y hay despachos que viven de sugerir a sus clientes los esquemas de defraudación. Eso también ya se tiene identificado cuáles son los despachos”, remarcó la funcionaria.

Aquí la columna completa

La mafia encontró el paraíso

Héctor de Mauleón en su columna En Tercera Persona, publicada en e Universal, indica que cuando el periodista Brian Krebs publicó en uno de los portales más leídos del mundo, The Daily Mail, su investigación sobre la mafia rumana que se dedica a la clonación de tarjetas en la Riviera Maya, el presunto líder del grupo criminal, Florian Tudor, conocido como El Tiburón, intercambió una serie de mensajes con uno de sus operadores más cercanos, Constantin Sorinel Marcu:

“El Tiburón: Mira esto (…) Mira el video y todo lo demás… Hay dos episodios. Hicieron una telenovela.

Marcu: Lo veo. Esto es malo.

El Tiburón: Nos destruyeron. Ya está. Chinga su madre. Cierra todo (…) Diles que los voy a matar.

Marcu: Ok. Yo puedo matarlos, en cualquier momento, a cualquier hora.

Aquí la columna completa

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, señala que 1. Justicia necesaria. El senador Ricardo Monreal propone fortalecer los mecanismos de protección a activistas y periodistas. Pone énfasis en dos oficios que se han vuelto de alto riesgo. La iniciativa garantizaría la imposición de medidas de protección en el menor tiempo posible y ante cualquier amenaza o peligro potencial. La propuesta modifica diversos artículos de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con el fin de integrar a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en la construcción e implementación de medidas. Un poco de luz al oscuro panorama que viven ambos actores sociales, a quienes el propio legislador zacatecano ha reconocido ante la crisis causada por el covid-19. Activistas y comunicadores en la agenda de Monreal. Eso ya es una fortuna.

2. De mano blanda. Al diferir con el subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell, quien aseguró que en la entidad no se ha estabilizado la pandemia, pues se ha dejado de cumplir con las medidas sanitarias, el gobernador Adán Augusto López Hernández salió rápidamente en su defensa. El rebrote de covid-19 en Tabasco no se dio porque se hayan relajado las medidas, aseguró; no obstante, aceptó un aumento en la movilidad, pero argumentó que él no dirige un gobierno represor. Señaló que será complicado levantar las medidas de confinamiento, pero se debe buscar que el estado no siga siendo afectado económicamente. No es culpa de su gobierno. No. “Las medidas no se relajaron, un número importante de ciudadanos decidió salir a comprar pizzas, pasteles, dar la vuelta, se aumentó la movilidad”, sostuvo. Ah, vaya… Entonces está perdonado.

3. Qué fea es la ignorancia. Habitantes de Totolapa, en Chiapas, se negaron a que las autoridades locales llevaran a cabo trabajos de sanitización y les exigieron retirar los filtros sanitarios, además de dejar de aplicar gel antibacterial, por considerar que con ello se contagia a las personas para “cumplir con la cuota de muertos que exige el gobierno”. Tal ridiculez la dijeron, armados con palos, machetes, rifles y pistolas, unas 150 personas que se manifestaron a las afueras de la presidencia municipal. Los habitantes de esta comunidad, así, sin más razonamientos que los desatinados, bloquearon el ingreso de las autoridades de Salud. Acusaron que el líquido que arrojan provoca la muerte. ¿Y las autoridades?, como si estuvieran pintadas.

Aquí la columna completa

La columna Trascendió, publicada en Milenio, indica que en su reunión virtual con diputados de la Comisión de Hacienda, la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, advirtió que tiene ya “perfectamente identificado” a un grupo de despachos dedicados a “asesorar” a empresas y hasta sectores productivos completos para reducir al mínimo el pago de impuestos, aunque los lleva a cometer defraudación fiscal y además les cobra honorarios millonarios.

Que más allá del coronavirus, en breve México deberá lidiar con el proceso electoral intermedio. La comisionada del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, dice que por eso instituciones autónomas como la suya y el TEPJF, encabezado por Felipe Fuentes Barrera, ya preparan una agenda conjunta sobre transparencia y justicia abierta que sea útil para fortalecer la democracia en tiempos pandémicos, pero también comiciales.

Que el secretario de Economía de BC, Mario Escobedo Carignan, y su amigo Jorge Elías Retes, dueño de la empresa Blue Propane, comenzaron una campaña de golpeteo en redes contra el actual presidente municipal de Tijuana, Arturo González, y el delegado Jesús Ruiz, los dos morenistas que suenan para la gubernatura junto con Marina del Pilar Olmedo, alcaldesa de Mexicali. Así se llevan.

Aquí la columna completa