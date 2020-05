El 4 de junio Sony presentará su tan esperado PlayStation 5

La compañía japonesa Sony anunció que será el próximo 4 de junio cuando presente, de manera virtual debido a la pandemia de Covid-19, su tan esperada nueva consola, PlayStation 5, que llega siete años después de su antecesora.

A través de un video publicado en redes sociales, PlayStation indicó que será el próximo jueves cuando se podrá ver el primer “vistazo al futuro del ‘gaming’ en PlayStation 5”.

Y es que luego de tantas especulaciones sobre esta nueva consola, Sony por fin emitió la fecha de lanzamiento, aunque en realidad no se sabe mucho al respecto.

De acuerdo con el video presentando por PlayStation, el control presenta algunos cambios, como la barra luminosa del control Dualshock 4, misma que se puede ver iluminarse no en parte frontal, sino a los lados de touchpad.

Asimismo, los botones principales: triángulo, cuadrado, equis y círculo no se ven de la misma manera, ya que en lugar de ser el fondo negro y las figuras de diferentes colores (verde, rojo, morado y azul), son transparentes, y las figuras vienen dibujadas con líneas negras.

Join us Thursday, June 4 at 1:00pm Pacific time for a look at the future of gaming on PlayStation 5: https://t.co/Yr8fafcOVd #PS5 pic.twitter.com/F0yBbDmOtC

