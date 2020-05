Índice de bienestar, en puerta // Generar y distribuir riqueza

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que el presidente López Obrador integra un equipo de especialistas de todas las disciplinas, con el objetivo de dar forma a lo que bien podría denominarse índice de bienestar de los mexicanos, en el entendido de que nuestro país es catalogado (Cepal, por ejemplo) entre los más desiguales del mundo.

En la mañanera de ayer, el mandatario detalló que hay 10 personas propuestas, ya se está hablando con ellos, de todas las disciplinas, ya se tiene este equipo, pero no está cerrado; el propósito es que participen todos los que quieran ayudar. No se va a dejar de tomar en cuenta el producto interno bruto, el famoso PIB; no podríamos, pues es el principal parámetro de medición de los organismos financieros internacionales. Pero vamos a tener nuestro parámetro, más relacionado con el bienestar, no sólo con la creación de riqueza, porque eso no es suficiente, ya lo hemos demostrado: hay crecimiento económico, pero al mismo tiempo más desigualdad económica y social, y más pobreza. Lo importante es crecer con bienestar.

Lo anterior tiene razón de ser, porque mientras el crecimiento del PIB mexicano promedió 2 por ciento anual en los últimos 38 años y en el mismo periodo las fortunas de los magnates aumentaron de forma exponencial, a la par del avance de la pobreza. Mientras la mayoría se repartía las migajas, el selecto club de amigos del régimen se servía con gigantesca cuchara, en medio del repetitivo discurso oficial de que México va por el rumbo correcto.

Por ejemplo, en el periodo 1991-2018 (27 años) la fortuna (marca Forbes) de Carlos Slim creció 4 mil 200 por ciento, a razón promedio anual de casi 56 por ciento anual; la del tóxico Germán Larrea (considerando la herencia de su papá, Jorge Larrea Ortega, alias El Azote) mil 500 por ciento, o si se prefiere 55.55 por ciento cada año; la de Alberto Bailléres 363 por ciento (14.44 por ciento cada doce meses); la de Ricardo Salinas Pliego (ya con Imevisión, hoy Tv Azteca, en el bolsillo desde 1993) mil 200 por ciento (48 por ciento anual) y así por el estilo, sin considerar los guardaditos que todos ellos tienen en paraísos fiscales.

No es gratuito que organizaciones como Oxfam documenten (la siguiente información es de 2015: Desigualdad extrema en México: concentración del poder económico y político) que en nuestro país 10 por ciento de la población concentra cerca de 65 por ciento de la riqueza nacional, mientras que 90 por ciento restante se reparte (de forma por demás inequitativa) el sobrante 35 por ciento. Así, en un inventario de 113 naciones, la nuestra ocupó el escalón 87 en lo que a desigualdad se refiere. Pero no queda allí: el uno por ciento de los mexicanos acapara 43 por ciento de la riqueza total, cuyas fortunas, en la mayoría de los casos –por no decir en todos– están asociadas a la privatización, el usufructo de los bienes del Estado y los jugosos contratos públicos.

Aquí la columna completa

¿Comités para defender la 4T?

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, señala que el periodista especializado en movimientos y organizaciones de izquierda, Rogelio Hernández López (sin parentesco con el firmante de esta astillada sección) dio a conocer en su columna semanal, Miradas de Reportero, que “Militantes de izquierda ya formaron 300 Comités de Defensa de la 4T; van por 3 mil”. En su texto, relató que la Coordinación Nacional por la Unidad de las Izquierdas, a cargo de José Antonio Rueda Márquez, consideró que “la ofensiva de la derecha, que no pierde oportunidad para avanzar en sus planes golpistas, nos obliga a acelerar la integración de los Comités de Defensa de la 4T.” (https://bit.ly/36Ql6sV ).

Entrevistado ayer, Rueda Márquez afirmó que estos comités “se formaron para generar un polo ideológico que hiciera frente a la ofensiva de núcleos conservadores que a raíz de la pandemia atacan a la 4T, principalmente mediante bots y noticias falsas”. No tienen la intención de recurrir a la confrontación física, sino más bien de ideas, “y ahí somos muy superiores”, dijo, ante la versión de los adversarios del obradorismo de que se estaría formando una especie de grupos de choque, “al estilo chavista” (https://bit.ly/2XavB6U ).

Rueda Márquez, según publicó Hernández López, es “economista egresado del Instituto Politécnico Nacional, sindicalista, veterano impulsor de movimientos sociales, ex militante de la Juventud Comunista del Partido Comunista Mexicano y de la Corriente Socialista, aquel agrupamiento radical de los originarios del Partido Socialista Unificado de México y el Mexicano Socialista, hoy disueltos en lo que queda de Partido de la Revolución Democrática” y actualmente está afiliado a Morena.

A un año de la retadora fiesta matrimonial de una hija del abogado de élites, Juan Collado, y de la posterior detención de algunos de los asistentes, entre ellos el propio litigante famoso, la audiencia nacional de España autorizó la extradición a México del empresario Alonso Ancira, acusado de actos de corrupción, en un entramado que incluyó a Petróleos Mexicanos, que dirigía Emilio Lozoya (también preso).

Ancira, principal accionario de Altos Hornos de México, fue uno de los invitados a la famosa fiesta que incluyó al segmento antes llamado “mafia del poder”, con Enrique Peña Nieto a la cabeza. Ahora, el responsable de la operación de venta de Fertinal, a un sobreprecio de escándalo, buscará que otras instancias judiciales hispanas impidan que su juicio y encarcelamiento se desarrollen en México.



Aquí la columna completa

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. No hay equipo. El CEN del PAN informó que presentará dos denuncias contra el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, por violencia de género y política; la primera ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y la segunda ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El miércoles, durante su comparecencia virtual ante senadores, López-Gatell sugirió que la senadora del PAN, Alejandra Reynoso, padecía déficit de atención y que no comprendía temas de salud porque su formación era en comunicación y relaciones exteriores, y rechazó responder sus preguntas. El coordinador jurídico del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Raymundo Bolaños, informó que el partido espera un pronunciamiento al respecto de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, pero paralelamente presentará ambas quejas. Hay que trabajar parejos.

2. Nueva normalidad, mismas obligaciones. Después de la parálisis económica de dos meses provocada por la pandemia por covid-19, la policía capitalina reestructura su esquema de vigilancia para evitar que se incrementen delitos como el robo a transeúnte con violencia, robo de autopartes, de vehículo sin violencia y a negocios durante el regreso a la nueva normalidad. Hace unos días, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, admitió que el regreso a la normalidad también traerá un repunte en la incidencia delictiva, por lo que la corporación a su cargo ya prepara recorridos por las principales zonas comerciales e industriales. La intención de este nuevo esquema, que será presentado en los próximos días, es “formar un escudo anticrimen” en la capital. Nueva mortalidad, mismos delincuentes. Tras ellos.

3. Con gotero. En Nuevo León se reactivará la producción y distribución de cerveza, pero el gobernador Jaime Rodríguez Calderón amagó con suspender su venta en caso de que se formen aglomeraciones para su compra. “Sí va a haber, pero ordenadamente”, advirtió. Añadió que Nuevo León no necesita de filas o “colas” porque eso puede desatar que los casos de covid-19 se multipliquen y que “se llenen los hospitales”, Pidió a la ciudadanía que sea ordenada y que evite las grandes concentraciones. En un evento en la explanada de los Héroes compartió que hace unos días subió a sus redes un video sobre el desabasto de la cerveza y le sorprendió la respuesta. “Más de un millón de reproducciones, en mi vida había tenido esa posibilidad”, dijo. Les podrá faltar seguridad… ¿pero cerveza?



Aquí la columna completa