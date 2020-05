De enero a abril de 2020, en promedio el 911 atendió 37.3 llamadas diarias por incidentes de violencia contra mujeres, al acumular 4 mil 476 peticiones de ayuda en ese periodo, la quinta mayor cifra nacional y la también la décima mayor tasa por cada 100 mil habitantes (130.8).

Lo anterior de acuerdo con la información sobre violencia de género (incidencia delictiva y llamadas al 911), actualizada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesndp).

Hasta abril, Puebla fue de los cinco estados con mayor número de llamadas de auxilio por este problema, junto con el Estado de México (15 mil 209), Chihuahua (14 mil 98), Ciudad de México (13 mil 284) y Jalisco (5 mil 279).

Por su parte, las entidades que en el primer cuatrimestre de 2020 con mayores tasas de llamadas por cada 100 mil ciudadanos fueron Chihuahua (7 mil 353), Ciudad de México (282), Coahuila (215), Hidalgo (201.4)), Querétaro (197.2), Estado de México (170.6), Morelos (157.6), Yucatán (151.2), Campeche (140.3) y Puebla (130.8).

Puebla con el 5% del total de llamadas

La entidad poblana concentró el 5 por ciento de las 88 mil 803 llamadas hechas en el país a este número de emergencias para solicitar ayuda por temas de violencia de género.

En este contexto de violencia contra mujeres, en días pasados el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que el 90 por ciento de las llamadas de mujeres al 911 son falsas, desestimando incluso que durante el periodo de cuarentena por el Covid-19 este problema hubiera incrementado.

En la conferencia matutina del 15 de mayo dijo “otro dato, que no quiere decir que no exista la violencia contra las mujeres, porque no quiero que me vayan a malinterpretar, porque muchas veces me sacan de contexto, lo que digo el 90% de esas llamadas son falsas, está demostrado, y esto no es sólo por tratarse de llamadas que tengan que ver con el maltrato a las mujeres, eso sucede lo mismo en las llamadas que recibe el Metro sobre sabotajes, sobre bombas, la mayor parte son falsas”.

Retomando los registros al 911, en el caso de Puebla confirmó 4 mil 476 llamadas reales de incidentes de violencia contra mujeres, además de 19 incidentes de abuso sexual contra este sector, 70 más por acoso u hostigamiento, 17 por violación, 620 por violencia de pareja y 3 mil 120 por violencia familiar.