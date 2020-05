Activistas del colectivo Hermanos Serdán señalaron que es positivo el acuerdo del gobierno federal que regula las inversiones en energías limpias, pues podrá regularse y combatirse la corrupción, mientras que la CFE señaló que las empresas “ya no se colgarán gratis de su red”.

En entrevista con este medio, Gerardo Pérez Muñoz, indicó que, si bien es un acierto de la Federación, sólo es un paso, pues desde su opinión se debe trabajar para llegar a la autogestión de dicho sector, ya que, así como lo publicaron el pasado 15 de mayo es limitado.

Indicó que a la par de esto se tendría que analizar la Ley de la Industria Eléctrica, creada en la administración de Carlos Salinas de Gortari y reformada en el sexenio de Enrique Peña Nieto, para derogar algunos de sus artículos.

Señaló que tampoco están revisando las violaciones que hubo a los derechos de las comunidades donde se otorgaron las concesiones para los proyectos, ya sea eólicos o hidroeléctricas, como ha sido en la Sierra Norte o en Chapulco, por poner un ejemplo.

Recordó que en administraciones pasadas se priorizó el interés privado por encima del público, por lo no puede seguir esta violación, ya que si esto se da es porque hay intereses económicos de por medio lo que genera contubernio entre las autoridades y las empresas.

“Está bien el paso, pero no están yendo al fondo, no están combatiendo el modo neoliberal, es insuficiente, algunos lo están celebrando como la renacionalización de la industria eléctrica, cuando no es así, un pequeño paso, pues se debe trabajar por la autogestión”, pronunció.

Abre canal para respetar derechos de los pueblos

Por su parte, Gustavo Rosas Martínez integrante del colectivo y habitante de Chapulco, manifestó que con el acuerdo de la Secretaría de Energía (Sener) se abre un nuevo canal para que a los pueblos “se les trate con dignidad” y no se engañen para la ejecución de estos proyectos.

Refirió que no está en contra de las energías limpias, sino que estas pueden seguir operando siempre y cuando sean reguladas, pues ahorita con la determinación que tomó la Federación se está viendo una doble moral por parte de las firmas que ya tienen proyectos.

Agregó que a la par de esto las dependencias en la materia como es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) hagan su trabajo para verificar que cumplan, pues la mayoría de los proyectos se hacen sin consultar a las comunidades y hasta poniendo en contra a los pueblos afectados para desintegrar la lucha.

Esto porque detalló que el Parque Eólico PIER IV a cargo de la empresa española Iberdrola en conjunto con la firma Impulsora Latinoamericana Energía Renovable (ILER), abarca comunidades de los municipios de Chapulco, Cañada Morelos y Nicolás Bravo y “si no convencen a un pueblo se van con otro y si no con otro, incluso dado dinero”

“La línea que manda el gobierno federal nos da a entender que ya no es el binomio que se tenía antes de empresas extranjeras y gobierno, sino que está haciendo lo que les corresponde y eso de uno u otra manera nos da fuerzas para continuar en nuestra lucha”, expresó.

Ambos activistas coincidieron en que era de esperarse que algunas empresas que tienen proyectos de energías limpias hayan tramitado amparos, toda vez que se ven afectados sus intereses económicos, por lo que hicieron énfasis en que es necesario conocer en qué sentido revisan los jueces este caso, si basado en el interés público o en el privado.

No pueden colgarse de la red gratis: CFE

Por su parte, el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, manifestó que la energía eólica y solar es intermitente, porque cuando no hay sol ni viento, no generan energía, por lo que en esos casos “debe entrar” la comisión a su cargo.

Sin embargo, hizo énfasis en que, a pesar de esto, las empresas a cargo de dichos proyectos “no le pagan a la CFE”, lo cual “no dicen” y por el contrario están acusando que el gobierno federal va en contra de las energías limpias con el acuerdo publicado.

Aseveró que la Constitución establece que el Estado Mexicano y la Secretaria de Energía (Sener) debe cuidar la seguridad de la red, por lo que permitir el ingreso de todas sólo generará un colapso, además de que “no es justo” que la CFE subsidie a las empresas que no generan todo el día.

El funcionario federal sostuvo que “no será al capricho de los privados”, pues no puede llegar y decirle al gobierno que al haberse instalado tienen las autoridades la obligación de brindar la infraestructura para operar, pues para ello se requiere de recursos económicos.

“Esto no es un mercado, es un atraco a la CFE, pues en México se genera energía limpia a través de la CFE y no es que estemos en contra de estas empresas, sino que se genere energía limpia y barata, pues no estamos desapareciendo a los privados, sino solo regulando su participación”, concluyó.