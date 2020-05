A partir de un análisis hemerográfico del primer trimestre, se determinó que Puebla fue el tercer estado con mayor número de noticias (17) de hechos relacionados con violencia extrema – mutilaciones, linchamientos, tortura, feminicidios-.

De acuerdo con la organización Causa en Común en los primeros tres meses del año realizó una recopilación de 17 noticias en la entidad con al menos 22 personas asesinadas, a quienes sus agresores los sometieron a actos de violencia excesiva.

Con los 22 asesinatos documentados hasta marzo de 2020, Puebla se ubicó como la séptima entidad con más víctimas a nivel nacional que perdieron la vida en estas condiciones considerando los datos a partir de las notas periodísticas.

A nivel local, algunos de los municipios que figuraron la recopilación de estas notas fueron Xochimehuacan, Atlixco, Hujotzingo, Zacatlán, San Jerónimo Caleras, Tlahuapan, San Lorenzo Chiaautzingo, Vicente Guerrero, San Andrés Cholula, Xicotepec y Puebla capital.

Entre los hechos que más se documentaron en la entidad poblana destacaron linchamientos, feminicidios, víctimas con huellas de tortura, así como desmembramientos.

A nivel nacional, la organización encontró 211 noticias de violencia extrema, con al menos 477 asesinados.

Estados con más descuartizados y encobijados

Los estados donde se detectaron más noticias de este tipo fueron Guanajuato (29), Michoacán (24), Puebla (17), Estado de México (17), Chihuahua (15) y Veracruz (13).

Por el contrario donde no se detectaron noticias de violencia extrema en el primer trimestre del año fueron Nayarit, Tlaxcala, Yucatán, Baja California Sur, Durango y Querétaro, aunque la organización aclaró que esto no significa que no hayan ocurrido este tipo de crímenes, sino que tal vez si los hubo no fueron reportadas por los medios de comunicación.

En el tema de víctimas de esta violencia extrema los lugares con más registros periodísticos fueron Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Guerrero, Zacatecas, Puebla, San Luis Potosí, Chihuahua y Tamaulipas, con 82, 78, 39, 27, 25, 23, 22, 21, 20 y 19, respectivamente.

Causa en Común indicó que las cuatro principales categorías de violencia extrema registradas en el periodo fueron masacres (215 víctimas), descuartizamiento (101), fosas clandestinas (93), asesinato de menor de edad (46 casos).

Respecto a los meses con más actos de violencia extrema reportados por la prensa se encuentran enero, con 49 publicaciones; febrero, con 54 y marzo, con 108 casos.

Cabe mencionar que hasta marzo de 2020, Puebla ocupaba el tercer lugar en feminicidios –uno de los tipos de violencia extrema documentados por Causa en Común—con 22 víctimas según los datos del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública (Sensp), mientras que el Idhie registró para ese mismo periodo 27 casos.